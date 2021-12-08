BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - MEGA Center İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç gıda fiyatlarındaki artış ve stokçuluk konusuyla ilgili, "Hepimize bu görev düşüyor. Bu tedirginliği hepimiz ortadan kaldırırsak, 1 kiloya ihtiyacı olan insan 4 kilo almazsa bir problem yok. Bakkal oradan, zincir marketten gidip de 10 koli malı 1 saatte bitirmezse o rafında boş olduğunu görmeyeceğiz, bu da bir yokluk olarak gözümüze çarpmayacak" dedi.

Bayrampaşa'da bulunan Mega Center Kuru Gıda Hali'nde basın toplantısı düzenleyen Mega Center İşletme Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış ve stokçulukla ilgili açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞIMIZIN BİR FİYAT TEDİRGİNLİĞİ VAR"

"BU FİYATLAR KARŞISINDA, HAK ETTİĞİMİZ KAR MARJLARINI ALMA ŞANSIMIZ YOK"

"1 KİLOYA İHTİYACI OLAN İNSAN 4 KİLO ALMAZSA BİR PROBLEM YOK"