1 Haziran'da normalleşme adımları atılıyor! Maske zorunluluğu şartlı olarak hayatımızdan çıkabilir

17 günlük tam kapanma sonrasında 1 Haziran'da normalleşme adımlarının atılması için hazırlıklar yapılıyor. Yeni parti Biontech aşılarının gelmesi ile aşılamada hızlı bir sürece girilmesi beklenirken, 1 Haziran'dan itibaren vatandaşlara sahil, park ve bahçelerde 2 m'lik sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla maskesiz oturma, dinlenme imkanı tanınabileceği ifade ediliyor.

Türkiye tam kapanma döneminin ardından 17 Mayıs'ta başlayan "kademeli normalleşme" sürecinde 1 Haziran itibarıyla yeni bir viraja girecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun dün 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin nasıl ilerleyeceğini masaya yatırdığı öğrenildi. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarının ise Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kabinesinde değerlendirilerek netleşeceği kaydedildi.

SOSYAL HAYATTA YASAKLAR KISMEN AZALTILACAK

Türkiye'de Kovid-19 vaka tablosunda beklenmedik bir artış yaşanmaması halinde 1 Haziran sonrası Kovid-19 tedbirlerinde bireysel koruyucu tedbirlerin alınmasına ağırlık verilen, sosyal hayatta ise yasaklamaları kısmen azaltan bir sürecin işletilmesi bekleniyor.

YÜZDE 50 KAPASİTE İLE HİZMET

Tavsiye kararlarına göre, 1 Haziran sonrası kafe ve lokantaların yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermesine izin verilebileceği, hafta içinde akşam 21.00 sabah 05.00 arası uygulanan sokak kısıtlamasının süresinin azaltılabileceği belirtilirken, vatandaşlara da sahil, park ve bahçelerde 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla maskesiz oturma, dinlenme imkânı tanınabileceği ifade ediliyor.

YENİ AŞILAR GELDİ

Sağlık Bakanlığı 1 Haziran sonrası dönemde aşılama ivmesini de artırmayı amaçlıyor. BioNTech aşısında dün itibarıyla yeni sevkiyat Türkiye'ye ulaşırken, 30 milyon dozu haziranda olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar yani 4 ayda 120 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.

AİLE HEKİMLERİ DE DEVREYE GİRECEK

Sağlık Bakanlığı söz konusu sevkiyatlarla bir yandan aşı tedariğini sağlarken bir yandan da aşılama hızını yükseltmeyi hedefliyor. Haziranda aşı tedarikinin hızlanmasıyla birlikte özellikle BioNTech aşısı için aile hekimlerinin de devreye alınması sayesinde günde 1 milyon doz aşı uygulanması planlanıyor. En geç sonbahara kadar da Türkiye'de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması hedefleniyor.