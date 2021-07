1 çocuğun öldüğü batan teknenin kaptanı: Kaza dalgadan kaynaklı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, annesi ve ablasının yaralandığı tekne faciasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kaptan Ramazan Zor'un savcılıktaki ifadesine DHA ulaştı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, annesi ve ablasının yaralandığı tekne faciasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kaptan Ramazan Zor'un savcılıktaki ifadesine DHA ulaştı. İfadesinde kıyıya vuran dalgalar nedeniyle halatların koptuğunu ve teknenin su almaya başladığını belirten Zor, herkesin can yeleği giyip denize atlamasını istediğini söyledi. Zor, "İhmalimin ve kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Tekneden herkes tahliye edildikten sonra müşteriler bize teşekkür etti" dedi.

Olay, 3 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde Kelebekler Vadisi, Akvaryum Koyu, Nikolas Adası, Soğuksu Kaynakları, Deve Plajı ve Mavi Mağara'ya tur düzenledikten sonra dönüşe geçen 14 metrelik tekne, Belcekız Plajı'na 15 metre kala arka kısmının kırılması sonucu battı. Plajdakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait taksi botlar ve özel dalış timi sevk edildi, 35 kişi yüzerek kıyıya çıktı.

FRANSA'DAN TATİLE GELDİLERFransa'dan tatil için Muğla'ya gelen ve olayda yaralanan Narin Yılmaz ile çocukları Ravza (4) ve Yunus Emre Yılmaz, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yunus Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ravza Yılmaz ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Anneyle kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olayın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kaptan Ramazan Zor, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'ÇAPANIN BOŞLUĞUNU ALARAK, TEKNEYİ DİK TUTMAYA ÇALIŞTIM'Evli ve 2 çocuk babası Ramazan Zor'un savcılıktaki ifadesine DHA ulaştı. İfadesinde, Volkan X5 isimli teknenin kaptanı olduğunu anlatan Zor, "Olay günü teknede 35 yolcu ve benimle 3 mürettebat bulunmaktaydı. Gezi turunun dönüşünde Ölüdeniz sahile yolcuları indirmek için yaklaşıyordum. Deniz çok dalgalı değildi. Çapamı attım ve geri geri yanaşarak halatlarımı bağladım. Merdiveni deniz seviyesine kadar indirerek, yolcuları birer birer inmeleri konusunda uyararak indirmeye başladık. Karaya sıfıra sıfır konumundaydık. O esnada kıyıya bağlı olan halatlarım çok yüksek 3 dalga gelmesi nedeniyle patladı. Bu nedenle halatların kırıldığını ve teknenin su aldığını düşünüyorum. Tekne bu esnada rüzgarla birlikte yan döndü. Yanımızda bulunan tekneye dayanarak sabit kaldı. Ben hemen çapaya koştum, elemanlar da yüzerek tekneye geldiler. Çapanın boşluğunu alarak tekneyi dik tutmaya çalıştım" dedi.'YILMAZ AİLESİ TEKNENİN ARKA KISMINDA BULUNUYORMUŞ'

Zor, olay sırasında herkesten can yeleği giymesini rica ettiğini belirterek, "Tekne su almaya başlayınca alarm çaldı. Biz elemanlarımla birlikte 3'e bölünerek müşterilere can yeleklerini giydirmeye başladık. Tekne bir anda su alarak battığı için herkese can yeleği o esnada giydiremedik. Ön tarafta olduğum için Ravza Yılmaz, Narin Yılmaz ve vefat eden çocuk Yunus Emre'nin can yeleği giyip giymediğini görmedim. Onlar teknenin arka kısmında bulunuyorlardı. Teknenin sol tarafından boşaltmaya başladık. Herkese tekneden atlamasını söyledim. Tekne tavanına kadar su aldığında ben dalış yaptım ve teknenin içinde herhangi kimsenin kalıp kalmadığını kontrol ettim. Komutan da benimle birlikte dalış yaptı ve o esnada vefat eden Yunus Emre isimli çocuğu bularak hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bota bindirdik ve karaya gönderdik. Ben dalgadan kaynaklı bu kazanın olduğunu düşünüyorum. İhmalimin ve kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Tekneden herkes tahliye edildikten sonra müşteriler bize teşekkür etti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün