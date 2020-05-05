1,5 yaşındaki bebek, annesinin tek taş yüzüğünü yuttu

SİVAS'ta, 1,5 yaşındaki M.G. isimli bebek, annesinin tek taş yüzüğünü yuttu.

SİVAS'ta, 1,5 yaşındaki M.G. isimli bebek, annesinin tek taş yüzüğünü yuttu. Yüzük 6 gün sonra doğal yolla çıktı.

Sivas'ta F.G. ve C.G. çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri M.G, iddiaya göre evde oynadığı sırada annesinin tek taş yüzüğünü yuttu. Durumu fark eden çift, bebeklerini özel bir hastaneye götürdü. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç tarafından muayene edilen M.G.'nin röntgeni de çekildi. Röntgende, yüzüğün M.G.'nin midesinde olduğu belirlendi. M.G'ye herhangi bir rahatsızlık vermeyen yüzüğün doğal yollarla çıkmasının beklenmesi gerektiği belirtilerek, aile evlerine gönderildi. Bebek, midesindeki yüzüğü 6 gün sonra doğal yollarla çıkardı. Op.Dr. Mahmut Aluç, bu gibi durumların sık yaşandığını belirterek, kusma ya da anormal bir gelişmenin gözlenmesi durumunda ailelerin mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

'ÇOCUKLARIN BUNLARA ULAŞMAMASI LAZIM'

Çocukların bu tip cisimlere ulaşmasının önlenmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Mahmut Aluç, "Özellikle küçük çocuklar etrafındaki cisimleri tanımak için genellikle dokunurlar, dokunduktan sonra ise ağızlarına götürürler. Hastamız da annesinin yüzüğünü bir şekilde eline almış ve yutmuş. Biz bu tip vakalarda yemek borusunda kalmadığı sürece müdahale etmiyoruz. Yutulan cisim midesine düşmüştü. Kendiliğinden çıkmasını bekledik. Nitekim 6 gün sonra yüzük kendiliğinden çıktı. Burada ailelerin dikkat etmesi gereken önemli nokta, çocuklar ağızlarına aldıkları her şeyi yutabilirler. Çivi, vida, para gibi şeyler yutabilirler. Çocukların bunlara ulaşmaması lazım. Ayrıca bazen de deterjan, çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi şeyler içebilirler. Onların tedavisi daha zor" diye konuştu.

Kaynak: DHA