06 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 06 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Bundesliga 01:00 Arjantin - Belçika 01:15 CRİSTİANO RONALDO GOLLER 01:20 Bundesliga 01:30 CHELSEA GOLLER 01:55 Spor Kitaplığı 02:00 2014 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL KARŞ.' HOLLANDA - ARJANTİN 02:00 Hollanda - Arjantin 02:40 Spor Kitaplığı 02:45 Tottenham Goller 03:10 Liverpool Özetler 04:20 Futbolun En Büyük Sahnesi 04:45 2014 DÜNYA KUPASI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - ARJANTİN 04:45 Almanya - Arjantin 04:55 Juventus Goller 05:10 Inter Goller 05:20 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 05:50 Premier Lig 06:00 Süper Lig Goller 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hava Yarışları 07:00 CANAVAR ARABALAR 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:05 Canavar Arabalar 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Formula E Sokak Yarışları 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR 09:55 Kamu Spotu: İşte Spor 10:00 Spor Bülteni 10:00 Brezilya - Almanya 10:25 KAMU SPOTU EVDE SPOR 10:25 Kamu Spotu: Evde Spor 10:30 Bir Oyundan Fazlası 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 2014 DÜNYA KUPASI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - ARJANTİN 11:00 Almanya - Arjantin 11:40 Bundesliga 12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 12:25 Süper Lig Özetler 12:40 SİYAH BEYAZ ANILAR 12:55 Spor Kitaplığı 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 13:00 Spor Bülteni 13:00 Spor Manşet 13:30 Sporcu Vizesi 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 M.United – Inter 14:00 Spor Bülteni 14:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR 14:55 Kamu Spotu: İşte Spor 15:00 Lig Hatırası 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 15:45 Premier Lig 16:00 Hollanda - Arjantin 16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' BELÇİKA - İTALYA 16:00 Belçika - İtalya 17:40 SİYAH BEYAZ ANILAR 17:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 18:20 Takvim Yaprakları 18:25 Kamu Spotu: İşte Spor 18:30 Spor Bülteni 18:55 Kamu Spotu: Evde Spor 19:00 Süper Lig Özetler 19:00 NOSTALJİKMAÇLAR 19:00 Nostaljik Maçlar 19:35 Sporcu Vizesi 20:00 Spor Bülteni 20:30 Premier Lig 20:40 2010 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL GOLLER 20:50 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller 21:00 FUTBOL AKŞAMI 21:05 Almanya - Arjantin 22:00 Spor Artı 23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - İZLAND 23:00 Portekiz - İzlanda 23:20 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller 23:25 Kamu Spotu: İşte Spor 23:30 Arsenal - Fiorentina 23:55 Kamu Spotu: Evde Spor Kaynak: InterSinema.com