06 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
06 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Bundesliga
01:00 Arjantin - Belçika
01:15 CRİSTİANO RONALDO GOLLER
01:20 Bundesliga
01:30 CHELSEA GOLLER
01:55 Spor Kitaplığı
02:00 2014 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL KARŞ.' HOLLANDA - ARJANTİN
02:00 Hollanda - Arjantin
02:40 Spor Kitaplığı
02:45 Tottenham Goller
03:10 Liverpool Özetler
04:20 Futbolun En Büyük Sahnesi
04:45 2014 DÜNYA KUPASI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - ARJANTİN
04:45 Almanya - Arjantin
04:55 Juventus Goller
05:10 Inter Goller
05:20 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
05:50 Premier Lig
06:00 Süper Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
07:00 CANAVAR ARABALAR
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Formula E Sokak Yarışları
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:00 Brezilya - Almanya
10:25 KAMU SPOTU EVDE SPOR
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 2014 DÜNYA KUPASI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - ARJANTİN
11:00 Almanya - Arjantin
11:40 Bundesliga
12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 SİYAH BEYAZ ANILAR
12:55 Spor Kitaplığı
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:00 Spor Manşet
13:30 Sporcu Vizesi
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 M.United – Inter
14:00 Spor Bülteni
14:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 Premier Lig
16:00 Hollanda - Arjantin
16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' BELÇİKA - İTALYA
16:00 Belçika - İtalya
17:40 SİYAH BEYAZ ANILAR
17:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:20 Takvim Yaprakları
18:25 Kamu Spotu: İşte Spor
18:30 Spor Bülteni
18:55 Kamu Spotu: Evde Spor
19:00 Süper Lig Özetler
19:00 NOSTALJİKMAÇLAR
19:00 Nostaljik Maçlar
19:35 Sporcu Vizesi
20:00 Spor Bülteni
20:30 Premier Lig
20:40 2010 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL GOLLER
20:50 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
21:00 FUTBOL AKŞAMI
21:05 Almanya - Arjantin
22:00 Spor Artı
23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - İZLAND
23:00 Portekiz - İzlanda
23:20 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
23:25 Kamu Spotu: İşte Spor
23:30 Arsenal - Fiorentina
23:55 Kamu Spotu: Evde Spor
Kaynak: InterSinema.com