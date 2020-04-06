06 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Arjantin, Trt, TV

06 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

06 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

06.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 06:45
06 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Bundesliga

01:00 Arjantin - Belçika

01:15 CRİSTİANO RONALDO GOLLER

01:20 Bundesliga

01:30 CHELSEA GOLLER

01:55 Spor Kitaplığı

02:00 2014 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL KARŞ.' HOLLANDA - ARJANTİN

02:00 Hollanda - Arjantin

02:40 Spor Kitaplığı

02:45 Tottenham Goller

03:10 Liverpool Özetler

04:20 Futbolun En Büyük Sahnesi

04:45 2014 DÜNYA KUPASI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - ARJANTİN

04:45 Almanya - Arjantin

04:55 Juventus Goller

05:10 Inter Goller

05:20 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

05:50 Premier Lig

06:00 Süper Lig Goller

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hava Yarışları

07:00 CANAVAR ARABALAR

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:05 Canavar Arabalar

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Formula E Sokak Yarışları

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

09:55 Kamu Spotu: İşte Spor

10:00 Spor Bülteni

10:00 Brezilya - Almanya

10:25 KAMU SPOTU EVDE SPOR

10:25 Kamu Spotu: Evde Spor

10:30 Bir Oyundan Fazlası

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 2014 DÜNYA KUPASI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - ARJANTİN

11:00 Almanya - Arjantin

11:40 Bundesliga

12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

12:25 Süper Lig Özetler

12:40 SİYAH BEYAZ ANILAR

12:55 Spor Kitaplığı

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

13:00 Spor Bülteni

13:00 Spor Manşet

13:30 Sporcu Vizesi

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 M.United – Inter

14:00 Spor Bülteni

14:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Lig Hatırası

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

15:45 Premier Lig

16:00 Hollanda - Arjantin

16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' BELÇİKA - İTALYA

16:00 Belçika - İtalya

17:40 SİYAH BEYAZ ANILAR

17:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

18:20 Takvim Yaprakları

18:25 Kamu Spotu: İşte Spor

18:30 Spor Bülteni

18:55 Kamu Spotu: Evde Spor

19:00 Süper Lig Özetler

19:00 NOSTALJİKMAÇLAR

19:00 Nostaljik Maçlar

19:35 Sporcu Vizesi

20:00 Spor Bülteni

20:30 Premier Lig

20:40 2010 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL GOLLER

20:50 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller

21:00 FUTBOL AKŞAMI

21:05 Almanya - Arjantin

22:00 Spor Artı

23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - İZLAND

23:00 Portekiz - İzlanda

23:20 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller

23:25 Kamu Spotu: İşte Spor

23:30 Arsenal - Fiorentina

23:55 Kamu Spotu: Evde Spor

Kaynak: InterSinema.com

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