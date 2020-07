06 nerenin plaka kodu? 06 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? 06 Ankara plaka harfleri Ülkemizde 81 il vardır ve her ilin kendine özel plaka kodu mevcuttur. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 06 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım. 06 nerenin plaka kodu? Hangi şehrin plakası 06 dır?

Türkiye'deki 06 plaka kodu Ankara iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 6. sırada olan ilimiz Ankara'dır. Ankara'nın plaka kodu 06'dır. Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık 2. şehri Ankara'nın plaka kodu 02'dir. Peki Ankara ilçelerine ait plaka kodları kaçtır?

06 il plakası Ankara iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 06 olanlar Ankara iline ait demektir.

Ayrıca 06 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Ankara'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 06 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Ankara'nın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ANKARA İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Ankara'nın plaka kodu 06'dır. Ek olarak plakada 06 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Ankara'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Ankara merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Ankara Merkez plaka kodları : 06 A 0001 - 06 A 9999 arasında, 06 AA 001 - 06 AZ 999 arasında, 06 AB 0001 - 06 AR 9999 arasında, 06 AA 0001 - 06 AZ 9999 arasında, 06 AGS 01 - 06 AGS 99 arasında, 06 AHA 01 - 06 AHZ 99 arasında, 06 AJA 01 - 06 ANZ 99 arasında, 06 APA 01 - 06 AZZ 99 arasında, 06 AAA 01 - 06 AZZ 99 arasında, 06 B 0001 - 06 B 9999 arasında, 06 BA 001 - 06 BZ 999 arasında, 06 BJK 01 - 06 BJK 99 arasında, 06 C 0001 - 06 C 9999 arasında, 06 CA 001 - 06 CZ 999 arasında, 06 CGR 01 - 06 CGR 99 arasında, 06 CHP 01 - 06 CHP 99 arasında, 06 D 0001 - 06 D 9999 arasında, 06 DA 001 - 06 DZ 999 arasında, 06 DNA 01 - 06 DZZ 99 arasında, 06 E 0001 - 06 E 9999 arasında, 06 EA 001 - 06 EZ 999 arasında, 06 ET 0001 - 06 EZ 9999 arasında, 06 EAA 01 - 06 EZZ 99 arasında, 06 F 0001 - 06 F 9999 arasında, 06 FA 001 - 06 FZ 999 arasında, 06 FAA 01 - 06 FZZ 99 arasında, 06 GA 001 - 06 GZ 999 arasında, 06 GAA 01 - 06 GZZ 99 arasında, 06 HA 001 - 06 HZ 999 arasında, 06 HBB 01 - 06 HBB 99 arasında, 06 HKA 01 - 06 HZZ 99 arasında, 06 H 0001 - 06 J 9999 arasında, 06 JA 001 - 06 JZ 999 arasında, 06 K 0001 - 06 K 9999 arasında, 06 KA 001 - 06 KZ 999 arasında, 06 KEM 01 - 06 KEM 99 arasında, 06 L 0001 - 06 L 9999 arasında, 06 LA 001 - 06 LZ 999 arasında, 06 LAA 01 - 06 LZZ 99 arasında, 06 M 0001 - 06 M 9999 arasında, 06 MA 001 - 06 MZ 999 arasında, 06 MAA 01 - 06 MZZ 99 arasında, 06 N 0001 - 06 N 9999 arasında, 06 NA 001 - 06 NZ 999 arasında, 06 NNN 01 - 06 NNN 99 arasında, 06 P 0001 - 06 P 9999 arasında, 06 PA 001 - 06 PZ 999 arasında, 06 R 0001 - 06 R 9999 arasında, 06 RA 001 - 06 RZ 999 arasında, 06 RAA 01 - 06 RZZ 99 arasında, 06 S 0001 - 06 S 9999 arasında, 06 SA 001 - 06 SZ 999 arasında, 06 SMY 01 - 06 SMY 99 arasında, 06 T 0001 - 06 T 9849 arasında, 06 T 9901 - 06 T 9999 arasında, 06 TA 001 - 06 TZ 999 arasında, 06 TAA 01 - 06 TZZ 99 arasında, 06 U 0001 - 06 U 9999 arasında, 06 UA 001 - 06 UZ 999 arasında, 06 UAA 01 - 06 ULZ 99 arasında, 06 V 0001 - 06 V 9999 arasında, 06 VA 001 - 06 VZ 999 arasında, 06 VAA 01 - 06 VZZ 99 arasında, 06 Y 0001 - 06 Y 9999 arasında, 06 YA 001 - 06 YZ 999 arasında, 06 YAA 01 - 06 YZZ 99 arasında, 06 Z 0001 - 06 Z 9999 arasında, 06 ZA 001 - 06 ZZ 999 arasında, 06 ZAA 01 - 06 ZZZ 99 arasında yer almaktadır.

Ankara Beypazarı ilçesi plaka harfleri: 06 BAA 01 - 06 BJJ 99 arasında, 06 BJL 01 - 06 BKZ 99 arasında, 06 BTC 01 - 06 BTC 99 arasında, 06 BTM 01 - 06 BTM 99 arasında, 06 BTT 01 - 06 BTT 99 arasında yer alıyor.

Ankara Bala ilçesi plaka kodu harfleri: 06 BLA 01 - 06 BLZ 99 arasında, 06 G 9750 - 06 G 9799 arasında, 06 T 9750 - 06 T 9799 arasında yer alıyor.

Ankara Çubuk ilçesi plaka kodu harfleri: 06 CAA 01 - 06 CGP 99 arasında, 06 CGS 01 - 06 CHN 99 arasında, 06 CHR 01 - 06 CMZ 99 arasında yer almaktadır.

Ankara Haymana ilçesi plaka kodu harfleri: 06 DAA 01 - 06 DEN 99 arasında, 06 DER 01 - 06 DLR 99 arasında, 06 DAA 01 - 06 DMZ 99 arasında yer alıyor.

Ankara Güdül ilçesi plaka kodu harfleri: 06 G 9850 - 06 G 9900 arasında, 06 T 9850 - 06 T 9900 arasında, 06 UMA 01 - 06 UZZ 99 arasında yer alıyor.

Ankara Kızılcahamam ilçesi plaka kodu harfleri: 06 HAA 01 - 06 HAA 99 arasında, 06 HBA 01 - 06 HBA 99 arasında, 06 HBC 01 - 06 HBZ 99 arasında, 06 HCA 01 - 06 HJZ 99 arasında yer almaktadır.

Ankara Çamlıdere ilçesi plaka kodu harfleri: 06 JAA 01 - 06 JKZ 99 arasında yer alıyor.

Ankara Kazan ilçesi plaka kodu harfleri: 06 JLA 01 - 06 JZZ 99 arasındadır.

Ankara Nallıhan ilçesi plaka kodu harfleri: 06 NAA 01 - 06 NEU 99 arasındadır.

Ankara Ayaş ilçesi plaka kodu harfleri: 06 BTA 01 - 06 BTA 54 arasında, 06 NMA 01 - 06 NMZ 99 arasında, 06 NOA 01 - 06 NZZ 99 arasında yer alıyor.

Ankara Polatlı ilçesi plaka kodu harfleri: 06 PAA 01 - 06 PZZ 999 arasındadır.

Ankara Şereflikoçhisar ilçesi plaka kodu harfleri: 06 SAA 01 - 06 SLZ 99 arasında, 06 SMZ 01 - 06 SZZ 99 arasında, 06 SAA 01 - 06 SMV 99 arasında yer alır.

Ankara Etimesgut ilçesi plaka kodu harfleri: 06 ET 0001 - 06 EZ 9999 arasında ve 06 EA 0001 - 06 ES 9999 arasında yer alır.

Ankara Akyurt ilçesi plaka kodu harfleri: 06 AAG 01 - 06 AAG 99 arasında, 06 AGA 01 - 06 AGR 99 arasında, 06 AGT 01 - 06 AGZ 99 arasında, 06 AIA 01 - 06 AIZ 99 arasında, 06 AOA 01 - 06 AOZ 99 arasında yer alır.

Ankara ilçeleri plaka kodu

Kısacası Ankara iline kayıtlı olan araçların plakası 06 numarasıyla başlamaktadır. Plaka kodları akabinde yukarıdaki gibi harfli şekilde devam etmektedir.