06.06.2021 Yasaklama Kararı

06. 06. 2021 Yasaklama KararıDevletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedeleyen kanunsuz/korsan eylemlerin başlatılması için sosyal medyada çağrıların yapıldığı, bu itibarla eylemlerin terör örgütlerine müzahir grup ve şahıslarca amacından saptırılarak terör örgütlerinin...

06. 06. 2021 Yasaklama KararıDevletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedeleyen kanunsuz/korsan eylemlerin başlatılması için sosyal medyada çağrıların yapıldığı, bu itibarla eylemlerin terör örgütlerine müzahir grup ve şahıslarca amacından saptırılarak terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülebileceği, vatandaşların günlük yaşamını aşırı katlanılamaz ölçüde zora sokacağı, kamu düzenini zedeleyici görüntülerin topluma yansıtılarak karşıt görüşlü gruplar arasında çatışma zemini oluşturmaya dönük provokatif olaylara sebebiyet verilebileceği, yine çağrılardan ve daha önceki dönemlerde yaşanan menfur saldırılardan da görüleceği üzere açık alanlarda gerçekleşecek her türlü eylemin terör örgütlerince hedef seçilebileceği, toplumsal olaylarda görev alan kolluk mensuplarına ve halkın yoğun olarak bulunduğu (metro, havaalanı, tren garları, eğlence mekanları vb. ) yerlerin hedef seçilerek buralarda bombalı/silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir. Gezi Parkı eylemleri esnasında 14 Haziran 2013 tarihinde Ankara ilinde hayatını kaybeden Ethem SARISÜLÜK isimli şahsın ölüm yıl dönümü olduğundan TİKB terör örgütü başta olmak üzere sol terör örgütleri ve müzahir şahıslarca anma etkinlikleri düzenlenmekte olup, basın açıklamaları ve tehdit içerikli yazılı eylemler gerçekleştirildiği bilindiğinden benzer olaylara tevessül edilebileceği; Son günlerde bazı marjinal sol gruplar ve terör örgütlerine müzahir çevrelerce; İstanbul ilinde bulanan Boğaziçi Üniversitesine yeni atanan rektörün istifa etmesine yönelik düzenlenen protesto gösterilerinin her geçen gün büyütülerek diğer şehirlere yayılması amacıyla sosyal medya paylaşımlarının yapıldığı ve bu paylaşımlar doğrultusunda bir çok ilimizde konuyla ilgili eylemlergerçekleştirildiği/gerçekleştirilmek istenildiği, bu eylemler sonucunda kamuoyunda Gezi Parkı Eylemleri olarak bilinen ve ülke genelinde birçok şehrimizde gerçekleşen ve kamu düzenini, kamu güvenliğini, kamu asayişini bozan vatandaşlarımızın hayatını katlanılmayacak derecede zorlaştıracak ölçüde etkileyen eylemlere dönüştürülmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir. Fiziksel temas, solunum vb. yollarla hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısının tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (COVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla; Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda: ilimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle Koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla; Anayasamızın 34. Maddesindeki"Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplamı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. "hükmü gereğince; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A maddesinde yer alan " Vali, il sınırları içerisinde bulunan genel ve bütün özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle hükümlüdür. " Hükümleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesinde belirtilen; " Bölge Valisi veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir. " hükümleri doğrultusunda; İlimiz genelinde ( Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde )İl Merkezinde Valilik Makamına ( Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne ) ve İlçe Merkezinde Kaymakamlık Makamına (48) saat ( 2 iş günü ) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, ticari reklamlar hariç olmak üzere, toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, protesto eylemi vb. eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde06. 06. 2021 Pazar günü saat 00. 01'den itibaren 05. 07. 2021 Pazartesi günü saat 24. 00'a kadar (30) gün süre ile YASAKLANMASI, her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre