05 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Arjantin, Trt, TV

05 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

05 Nisan 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

05.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 06:45
05 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Bundesliga

01:00 2014 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ARJANTİN - BELÇİKA

01:00 Arjantin - Belçika

01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

01:30 Hollanda - Meksika

02:40 Spor Kitaplığı

02:45 TOTTENHAM GOLLER

03:10 LİVERPOOL ÖZETLER

03:10 Futbol Akşamı

04:10 Brezilya - Şili

04:55 Juventus Goller

05:10 İNTER GOLLER

05:10 Inter Goller

05:20 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

05:20 Süper LigEn Güzel Kurtarışlar

05:50 PREMİER LİG

06:00 Süper Lig Goller

06:30 Bir Oyundan Fazlası

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hava Yarışları

08:05 Canavar Arabalar

08:50 Efsanelerin İzinde

08:55 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Formula E Sokak Yarışları

09:00 Salto

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Milan - Juventus

10:00 Brezilya - Almanya

11:40 Bundesliga

11:50 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:55 Kamu Spotu: İşte Spor

12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

12:25 Süper Lig Özetler

12:55 Kamu Spotu: İşte Spor

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

13:00 Spor Bülteni

13:30 Sporcu Vizesi

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Arsenal - Bayern Munih

14:00 M.United – Inter

15:45 Premier Lig

15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

15:55 Kamu Spotu: Evde Spor

16:00 Arjantin - Belçika

16:00 Hollanda - Arjantin

17:40 Bundesliga

18:00 Spor Bülteni

18:20 Takvim Yaprakları

18:25 Kamu Spotu: İşte Spor

18:30 Süper Lig Özetler

18:55 Kamu Spotu: Evde Spor

19:00 Süper Lig Özetler

19:00 Manchester City Goller

19:35 Sporcu Vizesi

19:40 Manchester United Goller

20:00 Spor Bülteni

20:30 Chelsea Goller

20:30 Premier Lig

21:05 Almanya - Arjantin

21:05 Brezilya - Almanya

22:45 Lazio Goller

23:00 Bayern Munih - Real Madrid

23:20 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller

23:25 Kamu Spotu: İşte Spor

23:30 Arsenal - Fiorentina

23:55 Kamu Spotu: Evde Spor

Kaynak: InterSinema.com

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