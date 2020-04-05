05 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 05 Nisan 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Bundesliga 01:00 2014 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ARJANTİN - BELÇİKA 01:00 Arjantin - Belçika 01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 01:30 Hollanda - Meksika 02:40 Spor Kitaplığı 02:45 TOTTENHAM GOLLER 03:10 LİVERPOOL ÖZETLER 03:10 Futbol Akşamı 04:10 Brezilya - Şili 04:55 Juventus Goller 05:10 İNTER GOLLER 05:10 Inter Goller 05:20 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 05:20 Süper LigEn Güzel Kurtarışlar 05:50 PREMİER LİG 06:00 Süper Lig Goller 06:30 Bir Oyundan Fazlası 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hava Yarışları 08:05 Canavar Arabalar 08:50 Efsanelerin İzinde 08:55 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Formula E Sokak Yarışları 09:00 Salto 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Milan - Juventus 10:00 Brezilya - Almanya 11:40 Bundesliga 11:50 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:55 Kamu Spotu: İşte Spor 12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 12:25 Süper Lig Özetler 12:55 Kamu Spotu: İşte Spor 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 13:00 Spor Bülteni 13:30 Sporcu Vizesi 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Arsenal - Bayern Munih 14:00 M.United – Inter 15:45 Premier Lig 15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 15:55 Kamu Spotu: Evde Spor 16:00 Arjantin - Belçika 16:00 Hollanda - Arjantin 17:40 Bundesliga 18:00 Spor Bülteni 18:20 Takvim Yaprakları 18:25 Kamu Spotu: İşte Spor 18:30 Süper Lig Özetler 18:55 Kamu Spotu: Evde Spor 19:00 Süper Lig Özetler 19:00 Manchester City Goller 19:35 Sporcu Vizesi 19:40 Manchester United Goller 20:00 Spor Bülteni 20:30 Chelsea Goller 20:30 Premier Lig 21:05 Almanya - Arjantin 21:05 Brezilya - Almanya 22:45 Lazio Goller 23:00 Bayern Munih - Real Madrid 23:20 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller 23:25 Kamu Spotu: İşte Spor 23:30 Arsenal - Fiorentina 23:55 Kamu Spotu: Evde Spor Kaynak: InterSinema.com