05 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
05 Mart 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Spor Merkezi Kura Çekimi
02:00 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI'JUVENTUS - MİLAN
02:00 Juventus - Milan
03:45 Süper Lig Özetler
04:00 Hedef Süper Lig
04:15 Futbol Aklı
05:30 Süper Lig Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Premier Futbol
06:00 Almanya'dan Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 La Liga Goller
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Set Sayısı
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
20:00 Premier Futbol
20:00 Spor Ana Haber
20:45 Futbol Anadolu
21:00 Futbol Aklı
22:40 Juventus - Milan
22:40 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI
22:40 Napoli - Inter
23:30 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI'JUVENTUS - MİLAN
23:30 Süper Lig Goller
23:45 Juventus - Milan
23:45 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 2. KARŞILAŞMASI
23:45 Napoli - Inter
Kaynak: InterSinema.com