04 nerenin plaka kodu? 04 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Ağrı ilçeleri plaka harfleri
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04 nerenin plaka kodu? 04 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Ağrı ilçeleri plaka harfleri

Türkiye'deki toplam 81 ilden 04 plakaya sahip olan şehri hangisidir? Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 04 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde tüm detayları paylaşalım.

04 nerenin plaka kodu? 04 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Ağrı ilçeleri plaka harfleri
23.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:19

Türkiye'deki 04 plaka kodu Ağrı iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 4. sırada olan ilimiz Ağrı'dır. Ağrı'nın plaka kodu 04'dür.

04 NERENİN PLAKASI?

04 plakası hangi ilin? : Ağrı

04 il plakası Ağrı iline ait bir plaka kodudur. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 04 olanlar Ağrı iline ait demektir.

Ayrıca 04 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Ağrı'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 04 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Ağrı'nın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

AĞRI İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Ağrı'nın plaka kodu 04'dür. Ek olarak plakada 04 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Ağrı'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Ağrı merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Ağrı Merkez ilçesi plaka kodu harfleri: 04 M 0001 - 04 M 2999 arasındaki, 04 AC 001 - 04 AZ 999 arasındaki, 04 T 0001 - 04 T 2999 arasındaki, 04 Z 0001 - 04 Z 4999 arasındaki plaka harfleri şeklindedir.

Ağrı Doğubeyazıt ilçesi plaka kodu harfleri: 04 D 0001 - 04 D 9999 arasında, 04 M 3000 - 04 M 4999 arasında, 04 T 3000 - 04 T 4999 arasında yer almaktadır.

Ağrı Patnos ilçesi plaka kodu harfleri: 04 D 0001 - 04 D 9999 arasında, 04 M 3000 - 04 M 4999 arasında, 04 T 3000 - 04 T 4999 arasında yer almaktadır.

04 nerenin plaka kodu? 04 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Ağrı ilçeleri plaka harfleri

Kısacası Ağrı iline kayıtlı olan araçların plakası 04 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harfler ise yukarıdaki gibidir.

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