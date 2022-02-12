039;sevgililer Günü' Açıklamasıyla Şaşkına Çevirdi

Program öncesi Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti el ele hızlıca programın başlayacağı salona girdiler. Muhabirlerin sorularına cevap vermeyen çift "Kusura bakmayın çok geç kaldık, program başlamak üzere." ifadelerini kullandı.

Güzel Sunucu Burcu Esmersoy, program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süredir Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Esmersoy'a, "Sevgililer Günü yaklaşıyor. Ne yapacaksınız?" sorusu yöneltildi.

"DELİYE HER GÜN SEVGİLİLER GÜNÜ"

Ünlü sunucu, "Özel günlere çok önem verdiğim söylenemez. 14 Şubat'ta bir çekimim olacak, yoğun tempoda çalışıyorum. Sevgilim bir plan yaparsa uyarım artık. Deliye her gün Sevgililer Günü" diyerek güldürdü.

BURCU ESMERSOY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. 45 yaşındadır. Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli olan Esmersoy, katıldığı bir programda annesi ile babasının henüz 4 yaşındayken ayrıldığını açıklamıştı.

Babaannesinin büyüttüğü Burcu Esmersoy, Beşiktaş lisesini bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Turizm bölümünü kazanmıştır. Turizm bölümünden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı. Japonya'da ülkemizi temsil eden Burcu Esmersoy, Dostluk Güzeli seçilerek göğsümüzü kabartmıştır. Sarı saçlarıyla tanıdığımız Esmersoy 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klibinde oynadı. Klipteki siyah saçlarını gören sevenleri "iyi ki sarıya boyatarak imaj değiştirmiş" gibi yorumlarda bulundu. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış habereditörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Uzun yıllar Ntv ve Ntvspor'da sunuculuk yaptı.

BURCU ESMERSOY'UN SEVGİLİSİ KİM?

Sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir Nazım Akmandil ile yaşadığı aşkla gündemde yer alıyor.

BURCU ESMERSOY HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

2017 - Dünya Güzellerim (Tv Programı)

2015 - 2016 - Elin Oğlu (Sunucu)(Televizyon Programı)

2015 - Komedi Türkiye (Sunucu)(Tv Programı)

2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (TV Dizisi)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) (Tv Programı)

2013 - BKM Güldür Güldür (TV Dizisi)

2012 - Survivor Türkiye

2012 - Ünlüler- Gönüllüler (Sunucu)(Tv Programı)

2012 - Çocuklar Duymasın (Aylin)(TV Dizisi)

2011 - Dedektif Memoli (Zeynep)(TV Dizisi)

2010 - Yok Böyle Dans (Yarışmacı)(Tv Programı)

2010 - Romantik Komedi (Ezgi) (Sinema Filmi)