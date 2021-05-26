Zümra Atalay kimdir? Zümra Atalay kaç yaşında, nereli? Zümra Atalay biyografisi!
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Zümra Atalay kimdir? Zümra Atalay kaç yaşında, nereli? Zümra Atalay biyografisi!

Zümra Atalay kimdir? Zümra Atalay kaç yaşında, nereli? Zümra Atalay biyografisi!
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MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesidir. Mindfulness Eğitmenidir. 2014 yılında Mindfulness Institute Türkiye'yi kuran Zümra Atalay kimdir? Temel çalışma alanı bilinçli farkındalık, bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat ve şefkat temelli terapilerdir. Zümra Atalay kaç yaşında, nereli? Zümra Atalay mesleği nedir? Zümra Atalay hayatı ve biyografisi nedir?

MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesidir. Mindfulness Eğitmenidir. 2014 yılında Mindfulness Institute Türkiye'yi kuran Zümra Atalay kimdir? Temel çalışma alanı bilinçli farkındalık, bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat ve şefkat temelli terapilerdir. Zümra Atalay kaç yaşında, nereli? Zümra Atalay mesleği nedir? Zümra Atalay hayatı ve biyografisi nedir? İşte dataylar haberimizde...

ZÜMRA ATALAY KİMDİR?

Prof. Dr. Zümra Atalay MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesidir. Mindfulness Eğitmenidir. 2014 yılında Mindfulness Institute Türkiye'yi kurmuştur. Temel çalışma alanı bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapilerdir. Doktora tezi de bu iki konu üzerinedir. TUBITAK bursu ile misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde "Mindfulness ve Psikolojik İhtiyaçlar" üzerine bir proje yapmıştır. Bu konu ile ilgili Uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, TUBITAK projeleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiş olduğu dersleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır.

Zümra Atalay Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR), Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT),İş yerlerinde kullanılan Search Inside Yourself (SIY), Okullar İçin .b foundations ve Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam (MBCL) Eğitici Eğitmenidir. 8 ülkede eğitim veren IMA'nın uluslararası eğitmenidir. EAMBA (Europian Association of Mindfulness Based Approaches) kurulduğundan beri aktif üyesidir. Üniversitede verdiği derslerin ve akademik çalışmaların yanı sıra Mindfulness Institute bünyesinde düzenli aralıklarla MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program) ve MBCT (Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi)grup çalışmaları, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman kişiler ile çeşitli alanlara yönelik mindfulness eğitimleri ve eğitici eğitmenlikleri düzenlemektedir. Ayrıca kurumlara yönelik eğitimler ve bireysel terapi seansları vermektedir.

Aynı zamanda Mindfulness ve Şefkat ile ilgili 3 kitabın yazarıdır.

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Zümra Atalay kimdir? Zümra Atalay kaç yaşında, nereli? Zümra Atalay biyografisi! - Haberler
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