Zula Rekabet Turnuvası ne zaman başlayacak? Zula Rekabet Turnuvası 6. sezonu ile başlıyor! Zula sistem gereksinimleri neler? Zula kaç gb? Zula Rekabet Turnuvası seçmeleri nasıl oluyor? Zula Rekabet Turnuvası son başvuru tarihi ne zaman? Zula Rekabet Turnuvası ödül dağılımı ve Zula hakkında merak edilenler

Türk yapımı olan Zula, son yıllarda adından çok sık bahsettirmiştir. 2016 yılının haziran ayında piyasaya sürülen oyun içerisinde Türkiye'den haritalar ve karakterler görmek mümkün. Ayrıca bu karakterler Türkçe iletişim kuruyor. Mücadeleleri ile heyecan dolu bir turnuvaya hazır olun! Zula Rekabet Turnuvası 10 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Bu turnuvada yükselenler, Zula Süper Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.

1024 takımın yer alacağı turnuvada toplamda 40.000 TL ödül verilecek.

ZULA REKABET TURNUVASI SEÇMELERİ NASIL OLUYOR?

Zula'da son 30 gün içerisinde bulunan aktif klan sıralamasından seçilecek olan 1024 takım ile başlayacak. Turnuva 4 gruptan oluşacak ve bu oluşan 256 takımda tekli eleme usulüne göre seçim yapılacak. Gruplarını lider olarak tamamlayan 4 takım, Zula Rekabet Turnuvası Playoff aşamasına çıkmaya hak kazanacak.

ZULA REKABET TURNUVASI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

1024 takımın yer alacağı turnuvanın son başvuru tarihi 5 Ağustos 2020 olarak duyuruldu. Turnuva başlangıcı 6. sezonun başlangıcına denk geliyor. Başvuru için buraya tıklayınız.

ZULA REKABET TURNUVASI ÖDÜL DAĞILIMI

Eleme aşamasında ödül miktarı her bir grup için 7000 TL olarak belirlendi.

1.olan takım: 2000 TL

2. olan takım: 1500 TL

3. olan takım: 800 TL

4. olan takım: 500 TL

5-6-7-8. olan takımlar ise 250 TL

9-16 arasında yer alan takımlar ise 150 TL ödül olacak.

Final ödüllerinde her bir grup için 12.000 TL ödül verilecek.

1.takım: 5000 TL

2.takım: 3500 TL

3.takım: 2000 TL

4.takım: 1500 TL

ZULA REKABET TURNUVASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2020 olarak belirlenen Zula Rekabet Turnuvası, 10 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.

ZULA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Zula en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows Vista/7/8/10

İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz/ Athlon 2500

Bellek: 2024 MB RAM

Ekran kartı: GeForce 5730/ Radeon 9003

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Zula tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows Vista/7/8/10

İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz/ Athlon 3000

Bellek: 4048 MB RAM

Ekran kartı: GeForce 5730/ Radeon 9003

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

ZULA KAÇ GB?

2 GB'lık bir depolama alanına ihtiyaç duyuyor.