Zühre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Cp'li

02.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:02

Zühre, fiziksel bir engel olan Cerebral Palsy konusunda yaratmak ve Cerebral Palsy'li çocuklarımıza destek vermek adına tüm çalışanları ile birlikte gönüllülük projelerine eşlik ediyor.

Engellerin psikolojik destek, rehabilitasyon, tedavi ve sosyalleşme ile aşılabildiğine dikkat çeken Zühre, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye'nin projelerine iştirak ederek bu konuda farkındalığı artırmak için tüm süreçlere destek veriyor.

HER BİREYİN "KAZANILMASI" GEREKLİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nden başlamak üzere Aralık ayı boyunca daha yoğun olarak kurum içi ve kurum dışı etkinlikler ve bilinçlendirme adına basılı ve sosyal medya paylaşımları ile engellerimize destek verdiklerini belirten Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, "Cerebral Palsy Türkiye gibi değerli vakıflardan ve gönüllülerden sağladıkları değerli kaynaklar ve destekler ile ömür boyu rehabilitasyon ve hidroterapi alarak daha kaliteli bir yaşam sürebilecek olan çocuklarımızın fizik tedavi ve rehabilitasyonlarınadestek vermekten mutluluk duyuyoruz. Zühre olarak, ülkemiz ve müşterilerimiz için değer üretirken; faaliyetlerimizi içinde bulunduğumuz toplumun refahına katkıda bulunacak ve gelecek nesillerin gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla sağlıklı ve üretken bir toplum için her bireyin "kazanılması" gerektiğini düşünüyoruz. Fırsat eşitliği sağlamak bizim için çok önemli, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması için çalışıyoruz" dedi.

YAŞAM KALİTESİNDE İYİLEŞME SAĞLANABİLİYOR

Cerebral Palsy'nin dünya genelinde 17 milyon kişiyi etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Erhan Yazıcıoğlu, "Cerebral Palsy hastaların çeşitli fiziksel ve sosyal problemlere diğer engelli kişilere nazaran daha eğilimli olmaları bakımından yaşam kalitesini tamamen değiştiren bir hastalık. Ancak tanının konulması ve de yoğun rehabilitasyonla hastaların yaşam kalitesinde iyileşme sağlanabiliyor. Zühre olarak biz de çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile fizik tedavi sayesinde yaşam kalitesini artırma imkânı olan çocuklara yeni bir yaşam fırsatı yaratmayı amaçlayan etkinliklere dahil oluyoruz" diye konuştu.

Cerebral Palsy'li çocuklarımız için gönüllü olarak tüm Zühre çalışanları ile birlikte çalıştıklarına dikkat çeken Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, "Çalışanlarımızın gönülden destekleriyle gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluk projelerimiz kapsamında aralık ayı boyunca çeşitli aktivitelerle engelli bireylerimize ve çocuklarımıza destek olacağız. Paydaşlarımız da projelerimize destek veriyorlar. Bu etkinlerimiz sayesinde gerek şirketimiz içerisinde gerekse paydaşlarımızda geniş çapta farkındalık yarattık" diye ekledi.

Her Cerebral Palsy'li çocuk zihinsel engelli değildir. Cerebral Palsy çocukluk çağında en sık rastlanan fiziksel engellilik türüdür. Bununla beraber beynin etkilendiği alan bağlı olarak Cerebral Palsy'li çocukların yarısında zihinsel açıdan gelişim geriliği de gözlemlenmektedir. Ancak bu durum Cerebral Palsy'li bir çocuğun eğitim almasına engel değildir. Yaşıtlarıyla birlikte kaynaştırma eğitimine dahil olabilir. Cerebral Palsy'li gençler de iş hayatına katılıp hayatlarını idame ettirebilirler.

Kaynak: Bültenler