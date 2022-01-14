Yemekteyiz kazananı kimdir? Bu haftanın kazananı kim oldu merak edildi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir? 14 Ocak Yemekteyiz şampiyonu kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Şuanda program devam ediyor. Bugün yarışmacılar Melike Hanım'ın evinde yemek yiyor. Oylamaya yemekten sonra geçilecek.

1. olan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

1. olan yarışmacı henüz açıklanmadı. Birazdan yemek yenilecek ve yemeğin sonrasında oylamaya geçilecek.

1. gün yarışmacısı : Miraç Bey

Miraç Bey 2. gün yarışmacısı : Şengül Hanım

Şengül Hanım 3. gün yarışmacısı : Ayşe Hanım

Ayşe Hanım 4. gün yarışmacısı : Yeşim Hanım

Yeşim Hanım 5. gün yarışmacısı : Can Bey

Yemeğin sonunda puanlamalar verilecek ve haftanın 1. si belli olacak. Bugün yarışmacılar Can Bey'in evine konuk oluyor.