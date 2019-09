Zozan Şimşek ile evlenen Feyyaz Duman kimdir?

05.09.2019 14:06

FOX TV'de yayımlanan ve Özge Özpirinçci'nin başrolde olduğu dizide Arif karakterini canlandıran başarılı oyuncu Feyyaz Duman, 4 Eylül akşamı Zozan Şimşek ile nikah masasına oturdu. Feyyaz Duman dizileri, filmleri…

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

Oyuncu Duman, 1982 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında eğitim almak için New York'a giden Feyyaz Duman, 5 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yaptı.

AYNI PROJEYLE 4 FESTİVALDEN ÖDÜL ALDI

2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Feyyaz Duman, ''Annemin Şarkısı'' adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Aynı proje ile 2014 - Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, 2015 - Belçika Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, 2015 - Duhok Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir ilke imza attı. Duman, 2019 yılında da Antalya Film Festivali'nde iki film ile katılan tek erkek oyuncu oldu.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Daha önce İçerde dizisinde bulunan oyuncu, 2017 yılında başlayan Kadın dizisinde yer alıyor. Zor Bir Karar, Zagros, Never Leave Me, Mardan, Annemin Şarkısı, Tatlı Biber Diyarım, Si Tu Meurs, Je Te Tue, What Time It Is?, Fotoğraf, Boran filmlerinde de boy gösterdi.