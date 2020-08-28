Zoru Başaranlar'ın büyük buluşması ?Zoru Başaranlar'ın büyük buluşmasıMERSİN'de Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nı konu alan, Yazar İpek Ongun'un kaleminden çıkan 'Zoru Başaranlar' kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

?Zoru Başaranlar'ın büyük buluşması

MERSİN'de Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nı konu alan, Yazar İpek Ongun'un kaleminden çıkan 'Zoru Başaranlar' kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu tanıtım toplantısına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kitabın yazarı İpek Ongun, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve üretici kadınlar katıldı.

Mezitli Belediyesi Amfitiyatro'da gerçekleşen etkinlikte, Kadın Üretici Pazarları'nın kurulma ve kitabın yazılma süreci hakkında bilgiler verildi. Kitabın aşamalarının anlatıldığı mini belgesel katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Yaşamından kesitlerin sunulmasının ardından kürsüye gelen yazar İpek Ongun, kitabın ilk teklif edildiğinde yaşadığı heyecanı anlattı.

'KİTABI YAZMA FİKRİ BENİ HEYECANLANDIRDI'

Başkan Neşet Tarhan'ın kendisini arayarak davet ettiğini anlatan Ongun, 'Aldığı ödüllerle ve gerçekleştirdikleri başarıyla Kadın Üretici Pazarları'nı yakinen biliyordum ancak kitabın yazma fikri beni son derece heyecanlandırdı. Büyük onur duydum. Çünkü Mezitlili kadınların mücadelesi tüm dünyaya örnek olacak başarının öyküsü aslında. Bunun bir parçası olmak en büyük mutluluk. Kadın Üretici Pazarları, kadınlarımızın bilinçlenmesi ve gelecek kuşaklara önemli bir miras bırakması açısından son derece önemli. Görüştüğüm kadınlar bunu büyük gururla dile getirdi. Daha önce ev ve tarla arasında sıkışıp kalmış kadınlarımız şimdi aile bütçesine katkıda bulunan, geleceğe umutla bakan bireyler haline geldi' diye konuştu.

'BANA NASİP OLMASINDAN BÜYÜK ONUR DUYDUM'

Böylesi önemli bir esere imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu da ifade eden usta yazar Ongun, 'Başkanımız Neşet Tarhan'ın, ileri görüşlülüğü ve muhteşem bir ekibin özverisiyle hayata geçen üretici kadınlarımızın yaşam öyküsünü yazmak bana nasip olduğu için büyük onur duydum. Bu büyük başarının duyulmasına katkı vermiş olmaktan dolayı son derece mutlu oldum' şeklinde konuştu.

'ÜRETİCİ KADINLARIMIZI DÜNYA DUYSUN İSTİYORUZ'

Mezitli'ye, Türkiye'ye böylesi damga vuran kadınları ölümsüzleştirmek istediklerinin altını çizen Başkan Tarhan ise 'Zaman geçince belki de unutulacak isimleri. Bu başarı hafızalara kazınsın istedik. Bunu içimizden biri Mersin'i ve yüreğini bilen bir yazarımız olursa bu duyguları daha iyi anlatır diye düşündük İpek Ongun'dan bunu istirham ettik kendisi hiçbir bedel ve hiçbir karşılık beklemeksizin gönüllü olarak yazdı' dedi.

'KİTABIN ADINI YAPTIĞIMIZ ANKETLE BELİRLEDİK'

İpek Ongun'un kitabın yazılması aşamasında köy köy gezerek büyük özveri gösterdiği bilgisini de veren Başkan Tarhan, 'Kadınlarımızla sohbet etti, aynı yemeği paylaştı. Bilmediği çok şeyi o da öğrendi. Kitabın adını da çok geniş katılımlı bir anket sonucu ortaya çıkardık. Gerçekten de zor başardılar. Oldukça iyi bir üslupla akıcı bir iş topla kitaplaştırıldı' diye konuştu.

Kaynak: DHA