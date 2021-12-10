(Zorro İspanyolcada hangi anlama gelmektedir?) Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! "Zorro" İspanyolcada hangi anlama gelmektedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 ARALIK CUMARTESİ 200 BİN LİRALIK SORUSU

"Zorro" İspanyolcada hangi anlama gelmektedir?

A-) Maske

B-) Kılıç

C-) Tilki

D-) Karga

Doğru Cevap : Tilki

ZORRO NE DEMEK? ZORRO KİMDİR?

Zorro (asıl adı Señor Zorro.İspanyolca tilki), 1919 yılında Pulp dergisinde Johnston McCulley tarafından yaratılan hayalî karakterdir. Birçok kitapta, filmde, televizyon dizisinde vb. medyada yer aldı.

Zorro, Diego de la Vega (asıl Don Diego de la Vega) eski bir gazeteci polis-adliye muhabiridir. 18 yaşındaki Don Diego de la Vega, uzun süre sonra eğitim için gittiği Avrupa'dan, Kaliforniya'ya dönmüştür. Kaliforniya'dan döndüğünde bir isyankârın idamına şahit olur. Yapılanlara karşı açıktan muhalefetin, ailesine zarar vereceğini bildiğinden kendini bir züppe olarak lanse eder. Aynı zamanda gerçek ve adalet için mücadele eden gizli kimliği El Zorro'ya (The foso) bürünür.

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