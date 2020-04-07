Zor gün dostu MÜSİAD Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını, sağlık açısından olduğu kadar sosyal ve ekonomik olarak da olumsuz etkilere sebep oluyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi de, bu zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak adına, Kızılay Osmangazi Şubesi ile birlikte erzak kolisi dağıttı.

MÜSİAD Bursa Şubesi'nin destekleriyle hazırlanan erzak paketleri, Kızılay Osmangazi Şubesi'nin belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir de dağıtımda, Kızılay gönüllüleri ile birlikte yer alarak, erzak kolilerini ailelere teslim etti.

"Yardımlarımız devam edecek"

Yapılan erzak dağıtımı hakkında açıklamalarda bulunan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, "Koronavirüsle alakalı ani bir sıkıntı oldu toplumda. Yaklaşık 20 gündür, işletmelerin önemli bir kısmı faaliyetlerini durdurdu. Bu çerçevede sağlık tedbirleri elbette çok önemli, fakat insanların geçimini devam ettirmesi de bir o kadar elzem. Bizler de MÜSİAD olarak, sosyal sorumluluk çerçevesinde dar gelirli vatandaşlarımıza bir nebze çare olabilmek adına, Kızılay Osmangazi Şubesi'yle birlikte böyle bir projeye imza attık. Bundan sonraki süreçte de gıda yardımlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay da MÜSİAD Bursa Şubesi'nin bağışlarından mutluluk duyduklarını söyleyerek, destek veren iş insanlarına teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler