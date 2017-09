Zonguldak Valisi O Plajı Ziyaret Etti... Vali: "Yasalar Çerçevesinde Her Yerde İçebilirler"

Zonguldak Valisi o plajı ziyaret etti... Vali: "Yasalar çerçevesinde her yerde içebilirler"



ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, alkol alan iki kadına kesilen para cezasıyla ilgili iddialar üzerine plajda incelemelerde bulundu. Vali Çınar, CHP'li belediyenin astığı tabelanın bulunduğuna dikkat çekerek, "Polis görevini en iyi şekilde yapmıştır" dedi.

Zonguldak Belediyesi'nin işletmeciliğini yaptığı Kapuz Plajı'nda iki kadın doktor yanlarında getirdikleri biraları içerken, plaj görevlileri tarafından uyarıldı. Görevliler plajda içki içmenin yasak olduğunu belirtirken, kadınlar ile tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kadını karakola götürüp kabahatler kanununun 'Çevreye Rahatsızlık Verme' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109'ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bıraktı.

"Polis görevini şık bir şekilde yapmıştır"

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş Kapuz Plajı'nda incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında iki kadının alkol alması ve polisin tutumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Çınar, "Aslında bunu konuşmaya değer bir konu olarak görmüyorum. Son derece basit, küçük, her zaman her yerde yaşanabilen bir olay. Yansıma biçimiyle tabi abartılı oldu. Bu olayı maalesef ideolojik kaygılardan, devletimize bakıştaki bir takım bahane arayan, yanlış yapılan bir haber olarak değerlendiriyorum. Bölgede insanlarımızı rahatsız eden bir konuda polisimize ihbar geliyor. İhbara, Yunus dediğimiz ekiplerimiz yönlendiriliyor. Ekiplerimizin bir iki tanesi buraya geliyorlar. Çevreyi rahatsız ettiklerine şahit oluyorlar. Konu tamamen budur. Bunu sadece zabıta da halledebilirdi. Ama polis kendisine gelen ihbarı değerlendirmek zorundadır. İhbarın ne olduğu, özellikle de bayan olduğu ihbarda söylenmemiştir. Polisimiz görevini yapmıştır. Sanki bir iki bayanın plajda başında dikilmiş bir polisler görüntüsünü, fotoğrafı çeken arkadaşların sanat kabiliyetine yormak lazım. Görüntü itibariyle rahatsız edici bir durum olsa da, olayın içeriği itibariyle polisin işidir, görevini yapmıştır. Önemli olan halkımızın huzurudur. Polisimiz de bu görevi ifa etmiştir. Burada önemli olan halkın huzurudur, halkımızın huzurunu sağlamakla görevli olan polis kendisine yapılan ihbarı değerlendirmiştir ve görevini şık bir şekilde yapmıştır" şeklinde konuştu.

Vali Çınar 'Plajda içki içmek yasaktır' diye belediyenin koymuş olduğu bir tabela olduğunu belirterek, "Bu tabela CHP'li belediyenin astığı bir tabeladır. Elbette burada toplumun huzurunun sağlanması belediyemizin de görevidir. Buradaki insanlar içerisinde küçük yaşta çocuklar var, aileler var kimse burada içki içilmesini istemez. Burada içki içmek içkili gelmek buna polis zaten karışmamıştır. Buraya gelen hiç kimse ne kimlik kontrolüne tutuluyor ne de alkol kontrolüne konu sadece bir ihbar üzerine gelindiğinde durumu gözlemleyen polisin kendi görevi çerçevesinde bir görev icrasıdır. İçki içti diye kontrol edilme durumu yok sadece davranışlarından dolayı yapılan ihbar üzerine bu arkadaşların sarhoşluk seviyesinde burada toplumu rahatsız ettiği anlaşılmış, dolayısıyla polis görevini yapmıştır. Mesele bu kadar basit bir konudur. Eğer sadece alkol alındığı konusunu polis bilmiş olsaydı. Bunu zabıtaya haber verirdi. Zabıta ilgilenirdi" diye konuştu.

"Yasalar çerçevesinde her yerde içebilirler"

Vali Çınar son olarak yasalar çerçevesinde şehrin her bölgesinde içki içmeye imkan sağlayacak yerler bulunduğunu söyleyerek, "Şahıslar ne plajda ne sokakta ne de herhangi bir yerde başka insanları rahatsız edecek seviyede bir davranış gösteriyorsa içkiden ya da başka bir konudan dolayı polis buna yasal olarak müdahale etmek zorundadır. Bundan daha çok konuşulması gereken bu seviyede sorumluluk sahibi olan kamu görevlilerinin toplumun içerisin de özellikle bunlar doktor ise çocukların çok olduğu bir yerde sarhoş bir şekilde dolaşmanın yanlış olduğunu, doğru olmadığını bir toplumsal sorumluluk anlayışıyla daha örnek bir davranış sergileyebilirlerdi. Buda onların kişisel meselesidir. Kanun her eylemin, her kusurun karşılığını yazmıştır. Onunda karşılığını nasıl ve kimlerin vereceği kanunda belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.