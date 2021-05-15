Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin 3 bin 350 metre uzunluğuyla 10'uncu büyük mağarası olan, Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 19 Mayıs'ta tekrar ziyarete açılıyor.

TÜRKİYE'nin 3 bin 350 metre uzunluğuyla 10'uncu büyük mağarası olan, Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 19 Mayıs'ta tekrar ziyarete açılıyor. Mağaranın gezilebilen 875 metrelik yürüyüş parkuru bölümünde fosil giriş, astım salonu, harikalar salonu ve mucizeler salonu bulunuyor. 

İl Özel İdaresi'nce 21 Haziran 2001'de turizme açılan, 3 bin 350 metre ile Türkiye'nin en uzun 10'uncu ve Zonguldak'ın en uzun 2'nci mağarası olan Gökgöl Mağarası'nda bugüne kadar çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlandı. Araştırmalara göre, karbonifer dönem ile tarihlendirilen ve 350 milyon yıl yaşında olduğu belirlenen mağara; mercan fosilleri, dikit, sarkıt, sütun, damla taşı, travertenleri ve yer altı deresi ile dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, mağarada oluşturulan 875 metrelik yürüyüş yolunda fosil giriş, astım salonu, harikalar salonu ve mucizeler salonu gibi alanları gezebiliyor. Ayrıca yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeniyle mikroklima özelliğine sahip olan mağaranın, solunum yolu astım hastalarının tedavisinde de yararlanılmak üzere sağlık turizmi açısından büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor. 

19 MAYIS'TA AÇILACAK Bugüne kadar yaklaşık 400 bin ziyaretçinin ağırlandığı mağara, 7 Ağustos 2019 tarihinde, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi Projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Girişine kafe, ziyaretçi alanı, mescit, hediyelik eşya bölümü, kütüphane ve sergi holü yapılan mağaranın 19 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılması planlanıyor. 

Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor
Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4 Filistinli daha şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Abdullah Gül Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Hande Erçel Kenan Doğulu Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Cenk Tosun Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'nin 10'uncu büyük mağarası 2 yıl sonra ziyarete açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 11:41:11. #1.15#

title