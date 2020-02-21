Zonguldak'tan kısa kısa

21.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:42

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, "Zonguldak İnsan Kaynakları ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Vali Erdoğan Bektaş, Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Karaoğuz Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışma barışının sağlanması, gençlerin ve işsizlerin iş ve meslekle buluşturmak için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda, kariyer günlerinin ön plana çıktığını anlatan Bektaş, şöyle konuştu:

"Özellikle üniversite eğitimi gibi eğitimin son halkasında olan gençlerimizin, öğrencilerimizin hayatlarında ihtiyaçları olan çalışacakları mesleklerle bir şekilde buluşmalarına temin etmeye, meslekleri tanımaya, meslek mensupları ile tanışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bütün çaba baştan bu tarafa eğitimin çabası, toplumun çabası sürekliliği sağlamaktır. Çocuklarımızı büyüteceğiz, öğreteceğiz, yetiştireceğiz ve onları hayatın işleyişinde katkı sunmalarını sağlayarak, toplumda sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede eğitim kurumlarının yaptığı iş çocukların mutlu olacağı ve işe yarayacakları bir meslekle buluşmalarını sağlamak. Toplumun beklentisi toplumda hayatın, milletin, ülkenin sürekliliğini sağlamak için gerekli çalışma düzeninin ihtiyacını karşılayacak iş gücünü temin etmek. Gençler hem yeteri kadar iş bulacaklar, sevdikleri işte çalışacaklar hem de nitelikli oldukları konularda çalışacaklar ki mutlu bireyler olsunlar ve topluma mutluluk katsınlar. Bu çerçevede kim ne kadar emek verirse, değerli ve kıymetlidir. Bunun içinde kariyer günleri yapıyoruz."

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu ise iş gücü piyasasına yeni girecek gençleri çalışma hayatına hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

"Manda yoğurtları gönül rahatlığıyla tüketebilirler"

Zonguldak İli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Memduh İnam, basın yayın organlarında "manda yoğurduna inek sütü katıyorlar şeklinde" yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

İnam, düzenlediği basın toplantısında, manda yoğurduyla ilgili çıkan haberlere değindi.

"Manda yoğurdun da inek inek sütü yoktur, olmamalıdır demiyoruz." ifadesini kullanan İnam, şunları kaydetti:

"10 tonluk bir tankın içine bir damla dahi inek sütü karışırsa, bunu analiz cihazı var gösteriyor. Ayrıca Çaycuma manda yoğurdunun bir özelliği inek yoğurdu mayası ile mayalanmasıdır. Yoğurda aynı maya defalarca kullanılmaz. Bu nedenle yapılan incelemelerde, inek sütüne rastlanmış olabilir. Ben çocukluğumdan beri mandacılığın içindeyim. Bizler memleketimizde mandacılık genişlesin istiyoruz. Çaycuma manda yoğurdunu markalaştırmak, adına coğrafi işaret için çabaladığımız şu günlerde, bu tip haberlerin çıkması bizleri derinden üzmüştür. Halkımız hiç şüpheye etmesin. Bizler yoğurdumuzun her daim peşindeyiz. Gönül rahatlığıyla yoğurtlarımızı tüketebilirler."

Kaynak: AA