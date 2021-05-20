ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, çevre belediyelerin takviye ekipleriyle söndürülürken, 8 iş yerinin çatısı hasar gördü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan iş yerlerinin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikte bulunan iş yerlerinin çatısına sıçradı. Yangına Kilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Alevlerin büyümesi üzerine çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinden gelen takviye ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangını izlemek isteyenler ile polisler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da ilçeye gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını söyledi. 8 iş yerinin çatısında hasar meydana geldiğini ifade eden Başkan Altun, "Şu anda çıkış sebebi belli değil. Bir lokanta var, eczane ve hırdavat dükkanı var. Allah'a şükür can kaybı yok. 8 dükkanımızın çatısında maddi zarar var. İçlerinde bir zarar yok inşallah. Çok fazla zarar olmadan atlattık inşallah." dedi.

ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Erdoğan: '900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Hande Erçel Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ZONGULDAK'TAKİ YANGINDA 8 İŞ YERİNİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:12:52. #1.16#

title