Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
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Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

ZONGULDAK, koronavirüs vaka artış hızında Türkiye'de 3'üncü olmasının ardından sıklaştırılan denetimler devam ediyor.

ZONGULDAK, koronavirüs vaka artış hızında Türkiye'de 3'üncü olmasının ardından sıklaştırılan denetimler devam ediyor. Kentte 21 Nisan'da 568 olarak tespit edilen günlük vaka sayısı 22 Nisan'da 443 olurken, pazar günü itibariyle 283'e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de vaka artış hızı haritasında Zonguldak 3'üncü sırada yer almıştı. Zonguldak Valiliği, polis, jandarma, il sağlık müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Halkın yoğun olduğu bölgelerde ve iş yerlerinde denetimler devam ederken sosyal medya platformlarından da sık sık uyarılar yapılıyor. Valiliğin, bugün twitterdan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadelede belirlenen kural tedbir ve kısıtlamalara özenle uyarak salgının yayılım hızını durdurmak elimizde." denilerek yeniden uyarı yapıldı. Kentte 21 Nisan'da 568 olan günlük vaka sayısı, 22 Nisan'da 443 oldu. 23 Nisan ile birlikte başlayan kısıtlamayla birlikte vaka sayılarında düşüş yaşandı. 25 Nisan günü sonunda 283 yeni vaka tespit edildi. Ancak kısıtlama günlerinde test sayısında yaşanan düşüşün de günlük vaka oranında azalışa neden olduğu öğrenildi. Kısıtlamanın kentte ki vaka oranlarını düşüşe geçirip geçirmediği, hafta sonundaki verilerde daha rahat ortaya çıkarabileceği ifade edildi.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA TEPKİ GÖSTERDİEşinin vefatı nedeniyle bankaya gitmek zorunda olduğu için kent merkezine gittiğini söyleyen Fatma Yanık, "Çarşı kalabalık. Tedbirlere kimisi uyuyor, kimisi uymuyor. Çoğunun ağzında maske yok. Ne oluyor öyle olunca? Kurunun yanında yaş da yanıyor. Ben uymaya çalışıyorum tedbirlere. Maskeleri takmıyorlar. Söyleyince, 'sen karışma' diyerek tepki gösteriyorlar. Kollarına takıyorlar maskeleri." dedi.Koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Mehmet Şanlı, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyledi. İnsanların kendi başına gelmeyince durumu kavrayamadığını ifade eden Şanlı, "Geçeli 18 gün oldu. İlk önce tat alamadım. Biraz zor geçirdim. Zonguldak kalabalık. Millet birbirini yiyor. Korona devam ediyor. Ben ödemelerim için indim kent merkezine. Kalabalıktan kaçıyorum." diye konuştu.

- Zonguldak
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor
Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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