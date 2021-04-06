Zonguldak'ta tedirgin eden kalabalık
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Zonguldak'ta tedirgin eden kalabalık

İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ - Haberler | Sağlık

Zonguldak'ta tedirgin eden kalabalık Zonguldak'ta risk haritası kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti Zonguldak'ta korona virüs salgınının önlemesi amacıyla alınan kararlara rağmen caddelerde insan kalabalığı devam ediyor.

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Zonguldak'ta tedirgin eden kalabalık

Zonguldak'ta risk haritası kızardı, vatandaşlar caddelere akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta korona virüs salgınının önlemesi amacıyla alınan kararlara rağmen caddelerde insan kalabalığı devam ediyor. Son zamanlarda vaka sayılarında ki artış risk haritasına da yansıdı.

Türkiye'de; İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantının da görülmesine rağmen vatandaşların alınan önlemlere rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaması tedirgin etti. Zonguldak'ın en işlek caddesi olan Gazipaşa caddesinde ki yoğunluk risk haritasına da yansıdı.

Polis ve zabıta ekiplerinin denetimlerine sık sık devam ettiği Zonguldak için Sağlık Bakanlığı, 27 Mart - 2 Nisan 2021 tarihleri arası Covid-19 haftalık vaka sayısını 100 binde 205,85 olarak bildirmişti.

Vakaların artmasından dolayı endişe duyduğunu belirten Ali Doğan Germekaş, "Gördüğünüz üzere tablo kötüden kötüye gidiyor ama vatandaşlarımız daha rahat hareketler sergilemeye başladı. Bunun neticesinde Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında daha da artacağını düşünüyorum. İnsanlar artık hasta olsa bile birbirlerinin evlerine gidiyorlar. Ramazan'da da muhtemelen iftara gidecekler birbirlerini davet etmeye başlayacaklar. Bu sayede daha da yükselmeye başlayacağını düşünüyorum. Ekonomik olarak zor durumdayız. İşlerimiz eskisi gibi değil. Kimsenin de işlerinin eskisi gibi olduğunu düşünmüyorum. İnşallah düzeleceğine inanıyoruz. Kısıtlamada yapsanız bir şeylerin değişmediğini görüyoruz." dedi.

Zonguldak'ta tedirgin eden kalabalık
Zonguldak'ta tedirgin eden kalabalık
Zonguldak'ta tedirgin eden kalabalık
Zonguldak'ta tedirgin eden kalabalık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ

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