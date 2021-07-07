ZONGULDAK - Kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı - Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu otomobiller, tarım araçları ve araziler su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı, iki yerde heyelan meydana geldi.

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu otomobiller, tarım araçları ve araziler su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı, iki yerde heyelan meydana geldi.

Kentte yüksek kesimlerde sabah başlayan ve öğle etkisini artıran kuvvetli sağanak, Ormanlı belde merkezinden geçen derenin taşmasına neden oldu.

Derenin taşması sonucu pazar yeri noktasında bulunan birçok otomobil ve "pat pat" diye tabir edilen bazı tarım araçları sürüklendi, su altında kaldı.

Belde merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, iki yerde küçük çaplı heyelan meydana geldi, tarım arazileri hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Ereğli Belediyesi, Ormanlı Belde Belediyesi, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalma, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bölgede, bir evdeki 4 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Belediye ekiplerince suların tahliye edilmesi için çalışma başlatılırken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizliyor.

Su altında kalan araçlar ise tahliye işlemi sonrası kaldırılacak.

Bölgede hasar tespit çalışmaları da başlatıldı.

"Can kaybımız yok"

Vali Mustafa Tutulmaz, AA muhabirine, ekiplerin çalışmalarını sürdüğünü belirterek, "Can kaybı yok, sular çekilmeye başlamış. Şu anda bazı dükkanlara su girmiş." dedi.

Bölgede incelemelerde bulunan Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da can kaybının olmamasına sevindiklerini belirterek, "50 iş yerimizi su bastı, bazı araçlarımız sular altında kaldı. Yağmuru gün içinde yine bekliyoruz, dere kenarlarından uzak durmaları konusunda vatandaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ise "Can kaybımız yok ama mahalleler arasında biraz hasarımız var. Tam tespitini yapamadık. Bir evde kalanları tedbir maçlı tahliye ettik. Köprümüzde sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

Restoranı su basan Faruk Turan da dükkanı gördüğünde şok olduğunu dile getirerek, "Her yer birbirine girmiş, çok büyük zararım var." dedi.

Belde sakinlerinden Sezer Şenol da sağanağın ardından arazilerin su altında kaldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz