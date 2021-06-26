Zonguldak'ta sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yollar göle döndü, bazı iş yerlerinde su baskınları oluştu.

Kentte, saat 23.00 sıralarında gök gürültüsüyle birlikte şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle, Gazipaşa, Uzunmehmet ve Liman Caddeleri ile Atatürk Devlet Hastanesi'nin önündeki caddede rögar kapaklarının tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı sokaklarda devrilen ağaçlar yolları kapattı. Altyapı çalışmalarının devam ettiği, Doktorlar sokağında ise bazı iş yerlerinde su baskınları oluştu. Vatandaşlar, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle yolları ve tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı.

İşyeri sahibi Tugay Özkan, her yağmur sonrası su baskınları yaşadıklarını söyleyerek, "Hep böyle sorunlar yaşıyoruz. Şehrin altyapısı yok. Her sene yaz kış hiç fark etmiyor. Yağmur yağınca aynı sorunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan