Zonguldak'ta polislerden anlamlı ziyaret

Zonguldak'ta polis ekipleri, kendilerine her gün ikramda bulunan Bediha Türkyılmaz'ı, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla yalnız bırakmadı.

Zonguldak'ta polis ekipleri, kendilerine her gün ikramda bulunan Bediha Türkyılmaz'ı, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla yalnız bırakmadı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine her gün İnağzı uygulama noktasında çay, kahve ve yemek ikramında bulunan 60 yaşındaki Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Ekipler, ziyarette Türkyılmaz'a çiçek hediye etti.

Türkyılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA