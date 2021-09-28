ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor

ZONGULDAK (AA) - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yarıştıkları "The Gaca" isimli elektrikli araçları beğeni kazanan ekip, Zonguldak'a ödülle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Fen Lisesi, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Çelikel Lisesi, İMKB Anadolu Lisesi ve Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören 16 öğrencinin bir araya gelerek 6 günde 15 bin lira harcayarak yaptıkları araç, TEKNOFEST'te katıldıkları "Tübitak Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda kurul özel ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK sponsorluğunda kısa sürede yaptıkları ve kentin en eski yerleşim yeri olan Gaca bölgesinin ismini verdikleri araçla beğeni toplayan ekip, takım öğretmenleri Tolunay ve Neriman Demirci ile kente kupayla dönmenin sevincini yaşıyor.

Tolunay Demirci, gazetecilere, yarışmalardan dereceler elde etmekten ziyade gençlerin yüksek teknoloji içeren projelerde çalışmalarını ve birer değer olduklarını topluma göstermelerini önemsediklerini söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST'te "Karaelmas", "The Gaca" ve "Kapuz" ekipleri ile 3 farklı dalda final yaptıklarını anlatan Demirci, The Gaca'nın elektrikli bir araç olduğunu ve yapımını baştan sona öğrencilerin gerçekleştirdiğini belirtti.

Demirci, "Bu öğrencilerimiz aynı zamanda insansız hava aracı ve sürücüsüz araba yaptı. Hepsinde final yaptılar. Bu araçla Körfez Yarış Pisti'nde ödül aldılar. Ödül almalarının en büyük nedeni hakemlerin bu aracı baştan sona onlara yeniden yaptırmalarıydı. Öğrencilerimiz TÜBİTAK hakemlerinin önünde bu aracı baştan sona kendileri yapınca ödüle layık görüldü." diye konuştu.

Demirci, öğrencilerin gayretinin ve çalışma azminin kendilerini sevindirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Burada en sevindiğimiz nokta maddi ödül, kupa ve madalya değil, burada en fazla kazanımımız öğrencilerimiz oldu. Onlar değişik alanlarda ve buldukları alanlarda çalışıyor. Kozlu Park bize go-kart sahasını verdi. İyi bir iş yaptığımızı düşünerek sahayı kullanmamıza izin verdiler. Öğrencilerimiz burada aracın sürüş testlerini gerçekleştirdi. Daha iyi imkanlarda daha iyisini yapacaklardır. Öğrencilerimiz TÜBİTAK başkanımızdan ve TÜBİTAK'ın profesörlerinden, değişik seviyede müdürlerden, CEO'lardan, bakanlardan çok büyük övgüler alıyor çünkü öğrencilerimiz kendi becerileri olduklarını ispat ediyor. "

Öğrenci Melek Zeren Çakmak da sürecin kendileri için zorlu olduğunu söyledi.

Takımdaki çoğu arkadaşının ilk yılı olduğunu anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Çoğu arkadaşımızla ilk yılımızdı. Tecrübeli arkadaşlarımız, deneyimlerini kendilerine saklamak yerine bizimle paylaşmayı tercih etti. Aslında bu da ekip ruhunu güçlendiren çalışmaydı. Ekibimizle çok iyi bir iletişim kurduk ve bu bize çok faydalı oldu. Dolayısıyla yaşadığımız sorunları göz ardı etmek yerine bir araya getirdik ve üzerinde ortak çalıştık, sonuca ulaştık. Çok fazla teknik bilgim yoktu, bunu geliştirdim. Ekibe yazılımcı olarak girdim. Yarışmalarda öğrendiklerimizi ve yeteneklerimizi uyguladık ve meyvesini aldık, çok mutluyuz."