Zonguldak'ta mahallelerde ekmek satışı başladı
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel

Zonguldak'ta mahallelerde ekmek satışı başladı

ZONGULDAK'ta, 30 büyükşehir ile birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, mahallelerde ekmek satışı başladı.

11.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:35
Zonguldak'ta mahallelerde ekmek satışı başladı

ZONGULDAK'ta, 30 büyükşehir ile birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, mahallelerde ekmek satışı başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta, saat 00.00'dan itibaren iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, vatandaşlar ekmek fırınları ve marketlere akın etti. Güde 3 bin ekmek satan fırın, iki saatte 3 bin 500 ekmek sattı. Sabah erken saatlere kadar hazırlık yapılan ekmek fırınlarında, mahallelerde satışa başladı. Servis araçlarına konulan ekmekler, mahallelerde vatandaşın ayağına kadar gitti. Karaelmas Mahallesi'nde gezen ekmek aracındaki görevli 'ekmekçi geldi' diye bağırarak, sesini duyurmaya çalıştı. Evlerinin balkonlarına çıkanlar, ihtiyaçları kadar ekmek satın aldı.

VATANDAŞ MEMNUNKız kardeşiyle birlikte yaşayan Gülseren Gülbaz, yasağı gece öğrendiklerin söyleyerek, "Biz yaşlıyız. Ekmek satıldığını duyduk. Sağ olsunlar kapımıza kadar getirdiler. Teşekkür ediyorum" dedi.Arzu Kaya ise, "Ekmek arabası geldi, biz de ekmeğimizi aldık. Hizmetten memnunuz. Olması gereken oldu. Herkes yasağa uysun. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.TÜM MAHALLELERİ DOLAŞIYORLAR

Ekmek satışı yapan Cafer Kaya da vatandaşın ekmeksiz kalmaması için dün akşamdan beri çalıştıklarını söyledi. Tüm mahalleleri dolaşacaklarını ifade eden Kaya, "Sokağa çıkma yasağı var. Halkımız da buna uyuyor. Biz de fırıncı esnafı olarak vatandaşa hizmete başladık. Akşam geç vakte kadar ekmek dağıtacağız halkımıza. Vatandaşımız rahat olsun. Bizler hizmetimize mahalleleri dolaşarak devam edeceğiz. Dün iki saat içinde 3 bin 500 ekmek satıldı. Biz bun bir günde satıyoruz. Bugün de görevimize erken saatten başladık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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