Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş de sınırlandırıldı
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Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Çarşamba

Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş de sınırlandırıldı

Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş de sınırlandırıldı Vali Erdoğan Bektaş: "Bu gece 24.00'ten itibaren başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişler de sınırlandırılacak" Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta ilçeler arasındaki geçişlerin de bu gece 24.

06.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:50

Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş de sınırlandırıldı

Vali Erdoğan Bektaş: "Bu gece 24.00'ten itibaren başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişler de sınırlandırılacak"

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta ilçeler arasındaki geçişlerin de bu gece 24.00 itibariyle sınırlandırılacağını açıkladı.

Toplantıya maske takarak başlayan Vali Erdoğan Bektaş, "Baştan bu yana maske konusunda bir ısrar yoktu. Fakat son dönemde daha fazla ısrar ediliyor. Bu da bir şeyi gösteriyor. Demek ki toplum içerisinde insanların birbirine hastalık bulaştırma riski yükseldi. Belli yerlerde maske kullanımı artık isteniyor. Eğer kurallarına uygun kullanmazsanız maske faydadan çok zarar görüyor" diye konuştu.

Pandemi kurulunda alınan kararları açıklayan Vali Bektaş, "Zonguldak ili 30 büyükşehir ile beraber giriş çıkışların kontrol altına alındığı hatta ifade edilen tabirle yasaklandığı iller arasına konuldu. Biz de öngörülen saat itibariyle uygulamaya başladık. Bize gelen genelgelerdeki istisnalar dışında giriş çıkışlara sınırlarımızı kapattık. Kendi içimizdeki konuları görüşmek üzere de pandemi kurullarımızı topluyoruz. Bu gün de bir toplantı yaptık. İki konuda genel çerçevenin bir miktar daha azaltılmasını arkadaşlarımız uygun gördüler" dedi.

Zonguldak'taki tüm halk pazarları 14 gün süreyle kapatıldı

Vali Bektaş, pazarcı esnafının rızasıyla Zonguldak merkezde Cumartesi ve Çarşamba günleri kurulan halk pazarını kapattıklarını hatırlattı. Bektaş, "Gerçekten pazarcı esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Eğer Çarşamba ve Cumartesi günü pazarını yapmış olsaydık nasıl bir Zonguldak ile karşılaşacağımızı hayal edemiyordum. Şimdi o tecrübeden de istifadeyle bu gün pandemi kurulumuz il genelinde bütün pazarların 14 süreyle kapatılmasına karar verdi. Bu kararlar Hıfzısıhha Kurullarına ulaştı" dedi.

İlçeler arası geçişler de 14 gün süreyle sınırlandırıldı

Vali Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın giriş ve çıkışlarının kapatılmasını da hatırlattığı toplantıda İl Pandemi Kurulu'nun ilçeler için de bir karar aldığını açıkladı. Bektaş, İl Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinde izolasyona vurgu yaptığını dile getirdi. Bektaş, Zonguldak'a giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından ilçeler arasındaki geçişlerin de sınırlandırıldığını aktardı.

Vali Bektaş, "Bütün gayretlerimize rağmen Zonguldak il merkezinde fena değiliz ama bazı ilçelerimizde henüz ilçe içerisinde ana bulvarlarda tenhalaşmayı istediğimiz şekilde yakalayamadık. Bizim de kendimize göre bir bilim kurulumuz var. Tıp Fakültesi'nde hocalarımız, hastane baş hekimlerimiz, Sağlık Müdürümüz her an oturup karar veriyorlar. Onlar bizden bir şey istiyor. İzolasyon. İnsanlar kendi evlerinde kalsınlar ve sokağa çıkmasınlar. Bunu yapamadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Biz de vatandaşımızdan herkesten bunu istiyoruz. Biz de bunu gerçekleştirmek üzere İl Pandemi Kurulu bu gece 24.00'ten itibaren başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişlerde ilimize giriş çıkışlardaki şartlar dahilindeki geçişleri sınırlama kararı aldık. Bunu hocalarımız ısrarla bizden istediler" diye ifade etti.

"Keyfe keder seyahatler artık olmasın"

Zonguldak'ta çoğu kişinin maden ocaklarında çalışması sebebiyle genel bir akciğer sorunu yaşandığının altını çizen Vali Erdoğan Bektaş, "Zonguldak özellikle madenler nedeniyle bir akciğer sorunumuz var. Akciğer hastalıkları sebebiyle hassasiyetimiz yüksek. Şu ana kadar bu virüs her ne kadar öldürücü bir virüs değilse de böyle besleyen yan faktörler olunca maalesef sıkıntı oluşturuyor. Hocalarımız bizden ısrarla istiyor ki ilçeler arası geçişleri mümkün oludğu kadar azaltın diyorlar. Biz de kurul olarak bir kaç saatlik toplantının ardından illere giriş çıkışlardaki kuralları ilçelere giriş çıkışlarda uygulayalım. Yine ticaret, ekonomi devam etsin. İhtiyacı olanlara müsade edelim, izin belgesi verelim. Ama keyfekeder seyehatler de artık olmasın" şeklinde konuştu.

Vali Bektaş, halk pazarlarının sınırlandırılmasıyla marketlerdeki fiyatların yükselebileceğine yönelik de "Bunu iki yollu kontrol edeceğiz. Ticaret İl Müdürlüğü elemanları ve zabıtaları marketleri sürekli kontrol edecekler. Gerektiğinde cezayı uygulamakta asla tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Neredeyse canlarını ortaya koyan, virüs kapanlar bile var"

Vefa sosyal destek grubu başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki ekiplerin canla başla çalıştığını belirten Vali Erdoğan Bektaş, "Gerçekten oradaki ekipler çok iyi çalışıyorlar. Hatta aralarında bazı rahatsız olanlar bile var. Virüs kapanlar bile var. Neredeyse canlarını ortaya koyarak bütün bunlara yetişiyorlar. 20 yaş altını da sokaktan çektik. Sistemler kuruldu. Daha biz iki hafta oldu bu tedbirleri yoğunlaştırdığımız. Özellikle günlük emeğiyle geçinenler, işsiz kalanlar. Onlar yavaş yavaş sorun oluşturmaya başlayacak. Biz onları ciddi anlamda kendi imkanlarımızla destekliyoruz. Hem hayırseverlerimizin ciddi bir bağışları var. Onları ulaştırıyoruz. Bizim vakfımız 24 saat çalışıyor. Vefa grubu 24 saat çalışıyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Madenlerde üretim yerine bakım var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maden ocaklarında üretimin durdurulmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Bektaş, "TTK maden ocaklarını 15 gün süreyle kapattı. Bizim redevanslıların da bir kısmını kapattığını biliyoruz. Maden ocağını kapatmak demek madenden bütünüyle çekilmek değil. Özellikle kömür ocaklarında bu iş böyle. Ocağı kapatsanız bile bir miktar işçiyle bir miktar malzemeyi orada bulundurmak zorundasınız. Ocaktan çekilirseniz kendini tahrip eden bir kısım gelişmeler oluyor. Redevanslılar da yüzde 20 ila 40 kapasiteyle varlıklarını sürdürüyorlar. TTK da bile bakım işlerinde insan bulundurmak lazım. Yarın bir gün girmeye kalksa tekrar giremez. Yüzde 100 çalışan yok. Belki farklı uygulamalar vardır. Zaten kömür sarfiyatı da ÇATES henüz açılmadı. Eren Enerji de nazlı alıyor. Çok ciddi yüklenmiş bir çalışma olmadığını düşünüyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş de sınırlandırıldı

Kaynak: İHA

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Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş de sınırlandırıldı
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