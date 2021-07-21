Zonguldak'ta hortum paniği

Zonguldak'ta hortum paniği Zonguldak'ta Filyos Beldesi açıklarında meydana gelen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Zonguldak'ta hortum paniği

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Filyos Beldesi açıklarında meydana gelen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bugün akşam saatlerinde Zonguldak Çaycuma İlçesine bağlı Filyos Beldesi açıklarında meydana geldi. Filyos Beldesi açıklarında denizde oluşan hortum korkuttu denizde olan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaklaşık 5 dakika süren hortum herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu. Çevredeki vatandaşlar hortumun kaybolmasıyla rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir