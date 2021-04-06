Zonguldak'ta HES haritası kırmızıya döndü

Zonguldak'ta HES haritası kırmızıya döndüZONGULDAK'ta, son olarak 100 binde 205,85 olarak açıklanan vaka oranıyla birlikte ortaya çıkan artış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansıdı.

Zonguldak'ta HES haritası kırmızıya döndü

ZONGULDAK'ta, son olarak 100 binde 205,85 olarak açıklanan vaka oranıyla birlikte ortaya çıkan artış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansıdı. Haritada, geçen aya göre kırmızı noktaların hızla arttığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Şubat'ta açıkladığı risk haritasında Zonguldak'ta 100 binde 54,67 olan vaka oranı, aradan geçen zamanda 100 binde 205,85'e yükseldi. Kentte 180-200 arasında değişen günlük vaka oranlarıyla artış eğilimi de devam ediyor. Zonguldak Valiliği, kurum ve kuruluşların destekleriyle kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Sosyal medya hesapları ve açıklamalarla da vatandaşların tedbirlere uymaya devam etmesi konusunda uyarılarda bulunuluyor.

HES HARİTASI KIZARDI

Vaka sayılarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada, geçen aya göre kırmızı noktalar artış eğilimine geçti. Kentin birçok noktasın da kırmızı noktalar yer almaya başladı.

'HAFTA SONU BİLE YETERSİZ KALACAK BÖYLE GİDERSE'

Vatandaşlar tedirgin olurken, kurallara uyulmasını istedi. Muzaffer Köroğlu(55) vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirterek, "Çok kötü durumdayız. Vaka sayısı her tarafta arttı. Böyle giderse durum vahim. Hiç kimsenin dışarı çıkmamasını istiyorum. Hafta sonu bile yetersiz kalacak böyle giderse." dedi.

'ÇİFT MASKEYLE DOLAŞIYORUZ'

Nazlı Sekme (37) 15 gün boyunca tam kapanmayla vaka artışının önüne geçilebileceğini düşündüğünü ifade etti. İnsanların yasak olmasına rağmen hafta sonu da dışarı çıktığını gözlemlediğini belirten Sekme, "Herhalde hafta sonu bir tek biz evdeyiz. Kapıdan baktığımda herkes dışarıda. Çift maskeyle işimiz olduğunda iniyoruz aşağıya. Millet sıkıldı herhalde o nedenle dışarıdalar diye gözlemiyorum. Böyle parça parça olacağına bir aya yakın ya da daha fazla evlere tıkıldı. En azından 15 gün olsa. 15 gün sonra ferahlayacağız desek herkes dişini sıkar diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı