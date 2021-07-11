Zonguldak'ta derenin taşması sonucu su basan beldede hasar tespit çalışmaları tamamlandı
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Zonguldak'ta derenin taşması sonucu su basan beldede hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Zonguldak'ta derenin taşması sonucu su basan beldede hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu otomobiller ve tarım arazilerinin zarar gördüğü, ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu otomobiller ve tarım arazilerinin zarar gördüğü, ev ve iş yerlerinin su altında kaldığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı beldesindeki zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'dan bilgi alan heyet, belde halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Milletvekili Uçar, AA muhabirine, doğal afet sonrası süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Merkez, Kilimli ve Kozlu ilçelerinden bölgeye ekipler göndererek çalışmalara katılmalarını sağladıklarını aktaran Uçar, "Yine Devlet Su İşleri ve İl Özel İdare ekiplerimiz de imkanlarını seferber etti. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi noktasında el birliğiyle çalışma örneği ortaya koyuldu." dedi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildiren Uçar, şunları kaydetti:

"Gerekli tüm incelemeler en ince ayrıntısına kadar yapıldı. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında hazırlanan rapor AFAD İl Müdürlüğüne yarın itibarıyla gönderilecek. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla da destekler devam edecek. Doğal afet sonucu yaşanan olay sonrası yaraları devletimiz saracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Başol ve Bozkurt da desteklerinden ötürü milletvekillerine teşekkür etti.

Zonguldak'ta derenin taşması sonucu su basan beldede hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Zonguldak'ta derenin taşması sonucu su basan beldede hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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Zonguldak'ta derenin taşması sonucu su basan beldede hasar tespit çalışmaları tamamlandı - Haberler
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