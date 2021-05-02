ZONGULDAK - Anüsü kapalı doğan buzağı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu
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ZONGULDAK - Anüsü kapalı doğan buzağı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Düzce'de doğuştan anüsü kapalı dünyaya gelen 2 günlük buzağı, Zonguldak'ta yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Düzce'de doğuştan anüsü kapalı dünyaya gelen 2 günlük buzağı, Zonguldak'ta yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

"Garip" ismini verdiği buzağısının ateşine bakmak isteyen Muhammet Çakmak, anüsünün olmadığını fark ederek hayvanı Zonguldak Veteriner Tıp Merkezi'ne getirdi.

Veteriner hekim Önder Alkan tarafından muayenesi yapılan buzağının ameliyatına karar verildi.

Buzağı, yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

"Çok sık görülmüyor"

Veteriner hekim Önder Alkan, gazetecilere, normal şartlar altında 2 günlük buzağıda bu hastalığı bilmenin pek mümkün olmadığını ancak hayvan sahibinin buzağının ateşine bakmak istemesinin ardından durumu fark ettiğini söyledi.

Buzağılarda ateşin makattan alındığını belirten Alkan, "Hayvan sahibi buzağının makat deliğinin olmadığını görmüş. Daha sonra hayvan anne sütünü emip dışkı yapamayınca sancılanmaya başlıyor. Hayvan sahibi bize ulaştı, bugün geldiler, ameliyatını yaptık. Çok sık görülen bir anomali değil. Doğuştan anüs deliğinin olmaması, bağırsakların içeride olması, dolayısıyla bir çıkışın olmaması normal bir durum değil." dedi.

Alkan, ameliyatın başarılı şekilde yapıldığını, sahibinin buzağısını sağlıklı şekilde aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Genelde bilinçli olunmayan yerlerde bu buzağılar telef ediliyor ya da ölümü bekleniyor. İlk 1-2 gün içerisinde bu durum anlaşılmadığında içeride bağırsaklar patlıyor ve hayvan zehirlenerek ölüyor. Bu gibi durumlara dikkat edilmesi gerekiyor."

ZONGULDAK - Anüsü kapalı doğan buzağı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu
ZONGULDAK - Anüsü kapalı doğan buzağı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu
ZONGULDAK - Anüsü kapalı doğan buzağı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu
ZONGULDAK - Anüsü kapalı doğan buzağı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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