Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede - Haberler
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Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı, Aytaç Öztürk - Güncel
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Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

ZONGULDAK'ta, polis eşlerine 'sohbet imamlığı' yaptıkları iddiasıyla FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, polis eşlerine 'sohbet imamlığı' yaptıkları iddiasıyla FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin eşlerine 'sohbet imamlığı' yaptıkları ve FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Tekirdağ ile Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 1'inin yeni doğum yaptığı, bu nedenle işlemlerinin askıya alındığı belirtildi. 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. 8 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Tekirdağ'daki 1 şüphelinin ise koronavirüse yakalandığı için görüntülü sistemle ifade vermesi kararlaştırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli de FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.


Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Polis, Güncel, Haberler

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