Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlandı

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yer altında bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervini çıkarıp ülke sanayisine kazandırma zorunluluklarının olduğunu belirtti.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" etkinliğinde konuşan Yeşil, ülkeler ekonomik krizle boğuşurken, taş kömürünün uluslararası piyasalardaki fiyatlarının büyük oranlarda artmaya devam ettiğini söyledi.

Demir çelik fabrikalarının yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayinin çarklarını döndürebilmek için taş kömürüne ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yeşil, "Yer altında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taş kömürü rezervimiz var. Bu rezervi yer üstüne çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var. Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) kuruluş kapasitesi yılda 5 milyon ton satılabilir taş kömürü üretmektedir. Ancak TTK'de emeklilikler sürüyor, işçi açıklarımız büyüyor. En kısa zamanda taş kömürü üretimini artırmanın planlamasını yapmak, işçi açıklarımızı gidermek zorundayız." diye konuştu.

Yeşil, yerli ve milli üretimin konuşulduğu, ham madde fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, tedarik sorunlarının yaşandığı dönemde, TTK'ye yatırımların yapılması ve işçi açıklarının bir an önce giderilmesi, TTK'nin norm kadroyla çalışır hale getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar, Devrek Belediyesi bando takımı eşliğinde Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü, vatandaşlar ve esnaf da yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

Etkinlik, anıta çelenk sunulmasıyla sona erdi.