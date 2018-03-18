Zonguldak'ta 18 Mart Şehitler Günü Anma Töreni

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Zonguldak'ta anma töreni düzenlendi.

Zonguldak Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törene, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Özcan Ulupınar, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz tarafından Şehitler Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunun ardından ve İstiklal Marşının okunduğu anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dernek Başkanı Mustafa Yorulmaz yaptı. Yorulmaz, "Türk Ulusu tarih boyunca ülkesinin bütünlüğünü ve bağımsızlığını halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde birçok şehit vererek bütün dünyaya gücünü ispat etmiştir. 18 Mart Şehitler Günü'nde andığımız bugünde değerli gazilerimiz ve şehit yakınlarımızı saygıyla anıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini de nefretle kınıyoruz. Bu vatan için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin aramızda bulunmayışını yaşadığımız bu hüzünlü günümüzde askerlik vazifesini yerine getirirken şehit olan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Aziz gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz" diye konuştu.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ın şehitlik şeref defterini imzalamasının ardından protokol üyeleri Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi. - ZONGULDAK