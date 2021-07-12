Zonguldak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı
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Zonguldak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı

Zonguldak'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

Zonguldak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

Zonguldak Valiliği himayelerinde TÜGVA İl Temsilciliğince Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergi açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, vatandaşların adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi verdiğini belirterek, "Gençlerimizin, toplumumuzun daha uyanık olması yönünde değişik etkinliklerle bunları daha ön planda tutarak beyinlerin yıkanmamasını, özgür kalmasını inşallah hep beraber sağlamaya çalışacağız. Bu hafta boyunca bütün etkinliklere vatandaşlarımızın katılması, sahip olduğumuz özgürlüğümüzü, birliğimizi devam ettirebilmemiz, birlik mesajını hep beraber verebilmemiz adına önemli olduğunu düşünüyorum. Allah bir daha bize bu tür olumsuzluklar yaşatmasın." şeklinde konuştu.

Tutulmaz, sergiyi gezdikten sonra anı defterini imzaladı.

Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, bazı kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Zonguldak'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisi açıldı
Zonguldak'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisi açıldı
Zonguldak'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisi açıldı
Zonguldak'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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