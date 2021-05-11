- Zonguldak'ta 14 ayda Covid-19'dan 932 vefat yaşandı
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- Zonguldak'ta 14 ayda Covid-19'dan 932 vefat yaşandı

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Sağlık

Zonguldak'ta 14 ayda Covid-19'dan 932 vefat yaşandı Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı en çok vaka görülen iller arasında bulunan Zonguldak'ta 14 ayda 932 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta 14 ayda Covid-19'dan 932 vefat yaşandı

ZONGULDAK - Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı en çok vaka görülen iller arasında bulunan Zonguldak'ta 14 ayda 932 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre açıkladığı 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı Zonguldak'ta 309,37 olarak açıklandı. En çok vaka sayısı olan üç ilden biri olan Zonguldak'ta adeta kırmızıya dönen yoğunluk haritası; alınan tedbirlerle normale dönmeye başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şehir giriş ve çıkışlarının yanı sıra diğer bölgelerde oluşturdukları kontrol noktaları ile uzun kuyruklar oluşturan sürücülerin izin belgeleri incelendi.

Kent merkezinde en işlek cadde olan Gazipaşa Caddesi'ne girmek isteyen sürücüler cadde girişinde oluşturulan kontrol noktasında denetlendi. Öte yandan 14 aylık süreçte Zonguldak'ta koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 932'ye yükseldi. Alınan tedbirlere uyulması yönünde çağrıda bulunulurken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Kent merkezinde esnaflık yapan İsmail Avcı, "Çok üzülüyoruz. Tablo vahim durumda. Devletimizin sorumlulukları olduğu gibi biz vatandaşların da sorumlulukları var. Kişisel bakıma dikkat edilmesi gerekiyor. Sosyal mesafeye, maske kullanımına, hijyene oldukça dikkat etmemiz lazım. Ancak bu şekilde bunu yenebiliriz. Zonguldak daha önce de en çok vaka görülen şehirlerden. Burada maden ocaklarından da kaynaklandığı söyleniyor. Küçük bir ilimiz. İnsanlar daha çok sıkı fıkı oluyorlar gibi geliyor. Dikkatsiziz kısacası" dedi.

- Zonguldak'ta 14 ayda Covid-19'dan 932 vefat yaşandı
- Zonguldak'ta 14 ayda Covid-19'dan 932 vefat yaşandı
- Zonguldak'ta 14 ayda Covid-19'dan 932 vefat yaşandı
- Zonguldak'ta 14 ayda Covid-19'dan 932 vefat yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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