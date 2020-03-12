Zonguldak otogarında üniversitelerin tatil yoğunluğu
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Zonguldak otogarında üniversitelerin tatil yoğunluğu

Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

12.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:58
Zonguldak otogarında üniversitelerin tatil yoğunluğu

Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali en kalabalık günlerinden birini yaşadı. 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler adeta otogara akın etti.


Korona virüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından Türkiye'de de tedbirler sıkılaştırıldı. Üniversite düzeyinde eğitime 3 haftalık ara verildi. Haberi alan üniversiteli gençler adeta Zonguldak Şehirlararası Otobüs Terminali'ne akın etti. Hazırlıksız yakalanan bazı işletmeciler ek seferler ile öğrencileri ailelerine ulaştırmak için adeta birbirleriyle yarıştı.


Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Manisa, Samsun, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İzmir, Antalya gibi illere gidebilmek için bilet yarışına giren öğrenciler, korona virüse karşı da maskeli tedbir aldı. Ortamın kalabalık olması sebebiyle çoğu öğrenci maske ile dolaşarak bilet almaya çalıştı.


Bu gece saatlerine bilet alabilenler sevinirken ileri tarihli bileti bulunan öğrenciler ise biletlerin tarihlerini güncellemeye çalıştı.


İşletmecilerden Ömer Özcan, "3 haftalık tatil ilan edilmesinin ardından öğrenciler otogara akın etti. Bizler de öğrencileri ailelerine kavuşturmak için ek seferler koyduk. Hazırlıklıydık, araçlarımız hazır bekliyordu. Aktarmalı seferler yerine direk seferler koyduk. Öğrencileri aileleriyle buluşturacağız. Zonguldak Otobüs Terminali tarihin en kalabalık en yoğun günlerinden birini yaşıyor" diye konuştu.


Öğrencilerin otogardaki bilet yoğunluğunun gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan bazı öğrenciler de hafta sonuna bilet satın alarak kaldıkları yurtların yolunu tuttu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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