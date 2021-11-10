ZONGULDAK - Maden şehidi yakınlarının kamuda istihdamında "sınırlı sürenin" kaldırılacağı müjdesi

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in dün kente gerçekleştirdikleri ziyarette, maden şehidi yakınlarının kamuda istihdam edilmesi konusunda "sınırlı süreyi" kaldırmak için çalışma yürütüldüğünü açıklamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yiğit, Ereğli ilçesindeki dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzunmehmet'i Anma ve Kömür Günü'nün kutlandığı hafta içerisinde maden şehidi ailelerinin sevindirici gelişmeler yaşadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yakınlarının kamuda istihdam edilme sözü verdiğini, bu doğrultuda kanun teklifi hazırlandığını anlatan Yiğit, "301 maden işçisinin yakınları kamuda istihdam edildi. Oradaki kardeşlerimiz kamuda iş sahibi oldular. Bizler de bu kanun çıkarken tüm maden şehidi yakınlarının bu haktan faydalanmasını istedik. Kanun da 2003 ve 2014 yıllarını kapsadı ve bu tarihler arasında maden ocaklarında hayatını kaybedenlerin yakınları iş başı yaptı." dedi.

Soma'daki 301 kişinin yanı sıra o tarihler arasında 175 kişinin daha kamuda istihdamlarının gerçekleştirildiğini aktaran Yiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

"1983'te Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk, 1992'de TTK Kozlu Müesseseleri ile 1990'da Amasya Yeni Çeltek'te meydana gelen maden kazalarında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının bu haktan yararlanabilmesi için girişimlerde bulunduk. Yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde çeşitli girişimlerimiz oldu. Bakanlarımız, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Saadet Oruç ve milletvekillerimizle görüştük, bizlere bu dönemlerde destek oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın Zonguldak ziyaretinden haberimiz oldu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'e konuyu getirdik, bu konu Türk-İş'e de iletildi. Sonra da Türk-İş aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza bilgi verildi."

"Yaraların sarılması için güzel haber aldık"

Bakan Bilgin'in Zonguldak ziyaretinde tüm maden şehitlerinin çocuklarının kamuda istihdam edilmesi konusunda tarih sınırlamasının doğru olmadığını ve kaldırılacağı müjdesini verdiğini aktaran Yiğit, "Bu, bizler için son derece sevindirici oldu. Tarih sınırlanmasından ötürü şehit madencilerin çocukları mağdur olacaklardı. Bu sınırlamanın kalkması, bizim için önem arz ediyor. Yaraların sarılması için güzel haber aldık. En kısa zamanda kanun teklifi Meclise sevk edilecek, yasal düzenlemesi yapılacak. Milletvekillerimiz ile de istişare edeceğiz, destek isteyeceğiz." şeklinde konuştu.

Yiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maden şehitlerinin ailelerine sahip çıkarak destek olduğunu anlatarak Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Yeşil, Amelebirliği yöneticileri, milletvekilleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dün Zonguldak'taki temasları kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi'nde maden işçileriyle buluşan Bakan Bilgin, maden şehidi çocuklarının kamuda istihdamıyla ilgili "sınırlı süre" konusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, "Şehit olan maden işçilerimizin yakınlarının istihdam edilmesi konusundaki sınırlı süreyi kaldırma konusunda gerekli işlemleri yapacağız. Bunu Meclisimize en kısa sürede sunacağız. Bu ülkenin sınırlarında, teröre karşı mücadelesinde şehit olanlarla yerin altında ekonomisi için mücadele ederek muhtelif olay, kaza veya başka sebeplerden şehit olan emekçilerimizin değeri bizim için aynıdır." ifadesini kullanmıştı.