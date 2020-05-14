Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmeyen Gümeli beldesinde de ilk vaka tespit edildi. Beldede, ilk vakanın tespit edilmesinin ardından temaslı olduğu belirlenen 7 kişinin test sonuçları yarın netleşecek.

31 Aralık 2019 tarihinde Çin'de tespit edilen ve sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye'de de ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilmişti. 20 Mart 2020'de ilk vakanın tespit edildiği Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bugüne kadar hiç vaka tespit edilmeyen Gümeli beldesinde de ilk vaka bugün tespit edildi.

TEMASLI OLDUĞU BELİRLENEN 7 KİŞİYE DAHA TEST YAPILDI

Gümeli beldesinde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından, temaslı olduğu belirlenen 7 kişiden alınan test sonuçlarının yarın netleşeceği, temaslı kişilerin olduğu 4 evin ise karantinaya alındığı öğrenildi.

İLÇEDEKİ VAKA SAYISI 61'E YÜKSELDİ

Gümeli'deki vaka sayısının artabileceğinden endişe edilirken, İlçedeki kesinleşen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı, 7 Mayıs'tan bu yana geçen bir haftada iki kişi daha artarak 61'e yükseldi. Bunlardan 37 hastanın iyileşerek tamamen sağlığına kavuştuğu, biri yoğun bakımda olmak üzere, 17 hastanın hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

SADECE BİR KORONAVİRÜS HASTASI VEFAT ETTİ

Alaplı ilçesinde, ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü 20 Mart'tan bu yana sadece bir koronavirüs hastası vefat etti.

Kaynak: İHA