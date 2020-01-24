: Zonguldak bakım merkezindeki işkence iddiasında 6 yıllık hukuk mücadelesi

24.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:48

Bakım merkezindeki işkence iddiasında 6 yıllık hukuk mücadelesi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, 2014 yılında özel bakım merkezinde yatılı kalan engelli hastalara kötü muamele yapıldığı ve şiddet uygulandığı iddiasıyla ailelerin başlattığı hukuk mücadelesi 6'ncı yılına girdi. 2018 yılında hazırlanan iddianame sonrası açılan davanın 2'nci duruşmasında ifade veren mağdurlardan zihinsel engelli E.K.'nin vasisi Serkan Küçük, sorumluların ceza almasını istediklerini söyledi.

Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılında yatılı bakım merkezinde engellilere yönelik şiddet ve taciz görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yapılan incelemenin ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakım merkezinde kalan 1'i kadın, 5 engelli için darp raporu alındı. Gözaltına alınan aralarında bakım merkezi sahibi S.D.'nin de bulunduğu 11 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık, 2 yıl boyunca süren soruşturmanın ardından Alaplı Asliye Ceza Mahkemesi'ne bakım merkezi sahibi S.D. ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 12 kişinin cezalandırılması için dava açtı. Mahkeme ise görevsizlik kararı vererek dosyayı Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

5 YIL SONRA İLK DURUŞMA

Temmuz 2019'da ilk duruşması görülen davanın iddianamesinde, bakım merkezinde yatan engelli hastalar K.Y., S.Ş., E.K., C.E. ve M.B.'ye değişik tarihlerde darp ve şiddet uygulandığı iddiasıyla şüpheliler S.D., B.Ç., D.D., H.Y., H.K., H.Y., M.K., N.Ş., R.G., S.H., T.M., ve Y.Y. hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca D.D.'nin görüntüler karşılığında bakım merkezi sahibi S.D.'den para istediği iddiasıyla 'şantaj' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianameye delil olarak giren görüntülerde, çalışanların engelli hastalara şiir ve şarkı söyletmesi, darbederek şiddet uygulaması yer alıyor. Bakım merkezi müdürü S.D. ifadesinde, işten çıkardığı D.D.'nin kendisinden intikam almak için çalışanlara şiddet görüntüleri çektirdiğini ve görüntüler karşılığında kendisinden para istendiği ileri sürdü.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ikinci duruşmasına ise tutuksuz yargılanan 10 şüpheli, mağdur E.K. adlı kadın ve ağabeyi vasisi Serkan Küçük ile avukatlar katıldı. Mahkemede ifade veren S.D. kendine komplo kurulduğu iddialarını yineledi. Görüntülerle şantaj yaptığı ileri sürülen D.D. adlı eski kadın çalışan ise bakım merkezinde kısa süre çalıştığını anlatarak, "Ben orada kısa süre çalıştım. S.D. beni işten çıkarttı. Ben tazminatımı istedim. Tazminat isteğimi rüşvete dönüştürmüşler. Bende görüntüler olup olmadığını sordu. Ben olmadığını söyledim. Görüntüler varsa ve verirsem tazminatımı vereceğini söyledi. Bu sırada avukatım yanındaydı. Olaydan uzun zaman geçti. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Zihinsel engelli E.K.'nin ağabeyi Serkan Küçük ise kardeşine karşı darp ve şiddetin tespiti halinde sorumluların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

6 YIL SONRA DAVA AÇILDIĞINI ÖĞRENDİ

Duruşmanın ardından konuşan Serkan Küçük, darp olayının yaşandığı tarihte kız kardeşinin bakım merkezinde kaldığını, olaydan haberdar olduktan bir süre sonra ise bakım merkezinden aldıklarını söyledi. Olayın kapandığını sandıklarını, ancak 6 yıl sonra polisten gelen telefonla dava açıldığını öğrendiklerini anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"Mahkemede, çalışanlar tarafından kız kardeşime yönelik darp olduğunu öğrendim. Ben de 'darp varsa şikayetçiyim' dedim. Eğer böyleyse o bakım merkezi için gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Lütfen yetkililer bu konuya el atsın. Kız kardeşim gibi birçok kişi mağdur olduğunu düşünüyorum. 6 yıldan beri sonuçlanmayan bir olay varmış. Biz dün öğrendik. Bu şiddet olayları kalksın. Bu hastalar için belli ödenekler ödeniyor devletimiz tarafından. Bunun karşılığı bu darp mı olması lazım? Bununla ilgili devletimiz gerekeni yapsın. Dayak yesinler diye mi bu ödenekler yapılıyor? Yetkililer yardım etsin. Orada bir konu bir sıkıntı var. Kız kardeşim oradan aldığımızda kan değerleri kötü ve epilepsi başlangıcı vardı. Yemek yiyemiyordu. Hastanede yattı. Şimdi evde bakıyoruz. Durumu çok daha iyi."

AVUKAT AKIN: BAKANLIĞA BİLDİRDİK

Küçük ailesinin avukatı Hakan Akın da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na davaya müdahil olmaları için talepte bulunduklarını söyledi. Bakım merkezinin halen faaliyette olduğunu ve sorumlular hakkında idari ne tür işlemler yapıldığı konusunda bilgilerinin bulunmadığını ifade eden Akın, "Bu iddialar sonrasında bakım merkezinin ilgili şartlar ve yönetmelik kurallarına uyup uymadıkları yönünde hasta yakınlarını tereddütleri vardır. Bakanlığa durumu bildirdik. Bakanlığında bu konuda etkili bir soruşturma sürdüreceğine inanıyorum. Davada sanıklar ve müştekiler ifadelerini verdiler. Görüntü çözümü yapıldı. Dosyadaki eksiklikler giderildikten sonra sanıklar hakkında karar verilecek" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu