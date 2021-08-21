Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
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Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi

Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Magazin

ŞARKICI Ziynet Sali, Bursa'daki konserinde, Covid-19'a yakalanan eşi Erkan Erzurumlu'yu sahneden görüntülü aradı.

ŞARKICI Ziynet Sali, Bursa'daki konserinde, Covid-19'a yakalanan eşi Erkan Erzurumlu'yu sahneden görüntülü aradı. Sali, şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli gece yaşattı.

Ziynet Sali, 59'uncu Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne aldı. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluşan Sali, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sali'nin şarkılarına, alanı dolduran binlerce Bursalı da eşlik etti. Gecenin ilerleyen bölümlerinde eşi Erkan Erzurumlu'nun Covid-19'a yakalandığını söyleyen Ziynet Sali, kendi testinin negatif çıkmasının ardından Bursa'ya geldiğini dile getirdi. Günlerinin çok stresli geçtiğini belirten Sali, "Psikolojisi oldukça zor bir durum. Geçtiğimiz haftadan beri çok stresliydik. Şanslılardanım, negatif çıktım ancak sevgili eşim Erkan, Covid oldu. Bu gece gelemedi, aramızda değil. 3 yıl içinde ilk kez Erkan'sız bu sahnedeyim. Bunun dışında single'ı çıktı, ilk kez bu sahnede paylaşacaktık sizler ile şimdi evimizde, odasında karantinada" dedi.Ziynet Sali, daha sonra Erkan Erzurumlu'yu cep telefonundan sahnede görüntülü aradı. Eşine bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerini ve kendisini çok sevdiğini ileten Sali, bu anları Bursalı dinleyicileriyle paylaştı. 2 saat sahnede kalan Sali, danslarıyla da dinleyicilerine keyifli gece yaşattı.


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Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi
Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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Ziynet Sali, Covid-19'a yakalanan eşini sahneden arayarak moral verdi - Haberler Magazin
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