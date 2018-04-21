Ziyarette Üniversite-sanayi İşbirliği Vurgusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 7 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlerde 3'üncü kez Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na (TSO) seçilen Salih Zeki Murzioğlu'na, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyarette üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ile birlikte, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tekrar seçilen Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret ederek, yeni dönem çalışmalarında başarı diledi.

Bilgiç: "Üniversite-sanayi işbirliği kente değer katıyor"

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite- iş birliği konsepti içinde uyumlu bir şekilde çalışmanın Samsun'a büyük kattığını söyledi. Üniversite olarak sanayiyle daha fazla iş birliği yapabilmek için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Prof. Dr. Bilgiç, "Bir şehirde tüccar ve sanayici kazanmalı ki; o kentin sosyoekonomik ve kültürel faaliyetleri artsın. Üniversitenin bilimsel çalışmaları, iş dünyasının talepleri ve gereksinimleri ile birleşince şehrimizin sosyoekonomik yapısında muhakkak bir canlanma yaşanacaktır. Üniversite olarak sizinle de uyumlu bir şekilde ortak çalışmalarımız var. Ortağı olduğumuz Teknoparkımız da giderek güçleniyor. İnşallah önümüzdeki süreçte birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek, süreci birlikte kontrol eden bir yönetişim perspektifiyle çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Murzioğlu: "İşbirliğine her zaman hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Salih Zeki Murzioğlu ise, "Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin şehrimize ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacağının bilincindeyiz. Bu çerçevede şehrimizin kalkınması için üniversitemizin tecrübesinden daha fazla yararlanmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana oda yönetimi olarak, birçok kez üniversite-sanayi iş birliği projelerine imza atarak, bu projeleri kentimizde hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalardan biri de üniversitemiz kampüsü içerisinde yer alan Teknopark Projesi'dir. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da üniversitemiz ile iş birliği konusunda bizlere düşen ne görev olursa, kent adına yapılacak her projede her zaman destek için hazırız" dedi.

Ziyarette, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Serinkaya ve Kerem Tüfekçi ile Meclis Başkan Yardımcısı Ergin Yazıcıoğlu da yer aldı. - SAMSUN