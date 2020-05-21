Ziyaretçilerini "Kuruluş"a götüren panoramik müze, ikinci açılışa hazırlanıyor
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Ziyaretçilerini "Kuruluş"a götüren panoramik müze, ikinci açılışa hazırlanıyor

Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme süreci kapsamında kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Ziyaretçilerini
21.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:06

Temmuz 2016'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın başdanışmanlığını yaptığı ve "yeşil bina" konseptinde tasarlanan müze, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde yer alan Hacı İvazpaşa Camisi civarında çekilen 360 derecelik panoramik fotoğraflar ve topoğrafya haritaları sayesinde kentin coğrafyasının gerçeğe uygun olarak resmedildiği müzede, kuruluş döneminin önemli olayları, Bursa'da metfun 6 Osmanlı padişahı ve onların zamanındaki sosyal hayatı anlatan 16 tablo da bulunuyor.

Açıldığı günden bu yana atmosferiyle kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen müze, salgının başlamasının ardından kapılarının kapanması sonrası normalleşme sürecinde "ikinci açılış" için gün sayıyor.

109 ÜLKEDEN 800 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 1 Kasım 2018'de ziyarete açıldığını, 15 Şubat 2019'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Ziyarete açıldığı günden itibaren 109 ülkeden 800 binin üzerinde ziyaretçinin müzeyi gezdiğini aktaran Dündar, şöyle devam etti:
"Bu, müzenin farklı bir konsept, farklı bir anlayış ve dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olmasının neticesi. Burası 6 Nisan 1326 tarihini, Bursa'nın fethini resmediyor. Bu küre içerisinde 2 bin 500 metrekare resim, 10 binin üzerinde figürle 6 Nisan tarihi, Bursa'nın fethi burada canlı bir şekilde resmediliyor. Dolayısıyla buraya girildiğinde kendi teknik özelliklerinden dolayı da farklı bir süreç yaşanıyor. Bir şok süreci yaşanıyor ve farklı bir dünyaya, 694 yıl önceye gitmiş oluyoruz. Onun için buraya girip, burada görmek farklı bir duygu, başkasından duymak farklı bir duygu. Dolayısıyla buranın gelip görülmesi gerekiyor ki bunları burada yaşayabilelim."

Dündar, açıldığı günden bu yana müzeye yoğun ilgi olduğunu dile getirdi. Dünya Panorama Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, birliği oluşturan şehirlerin belediye başkanları ve müze müdürlerinin bu yapıyı ziyaret ettiğini dile getiren Dündar, "Onların yorumları, en son yapılan müze olduğu için tüm müzelerin önüne geçtiğinin ifadesiydi ve ayrıca tüm dünyada bu tür müzeler savaşı resmederken, Bursa 1326 Fetih Müzesi barışı resmediyor. Bizim vermek istediğimiz mesajı yabancı misafirlerin ağzından duymak bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dündar, Bursa'nın fethinin 23 yıl süren kuşatma sonunda savaş olmadan gerçekleştiğini belirtti.
Bu süreçte Osmanlıların, Doğu Romalılarla (Bizans) anlaşarak şehrin anahtarını teslim aldığını anımsatan Dündar, o dönem kentte yaşayan Bizanslıların yüzde 40'ının Bursa'da kalmayı tercih ettiğini bildirdi.

"MÜZELERİN 1 HAZİRAN'DA AÇILMASI GÜNDEME GELDİ"

Koronavirüs salgını nedeniyle müzenin iki aydır kapalı olduğunu kaydeden Dündar, şöyle konuştu:
"Şimdiye kadar virüsle mücadele çalışmaları yapıldı ve bir noktaya gelindi. Bu konuda Türkiye başarılı bir çalışmayı gerçekleştirdi. Normalleşme sürecinde, 1 Haziran itibarıyla da müzelerin açılması gündeme geldi. Bizler de şimdi bu hazırlığı yapıyoruz. Müzemizin bakımı ve temizliğini yapıyoruz. Normalleşme sürecinde tabii ki sosyal mesafe kuralları uygulanacak ve müzeye girişte dezenfektan, maskeler sıkı bir şekilde kontrol altına alınacak. İnsanların, sosyal mesafeyi koruyarak müzeyi ziyaretleri, gezileri ve tabii ki çalışan personelin, bariyerlerle gelen misafirlerle mesafeyi koruması ve küreye çıktığımızda da buradaki metrekareye göre kişi sayısının sınırlandırılması ve burası boşaldıktan sonra diğer grubun içeri alınması sıkı bir şekilde temin edilmiş olacak."

Müzedeki etkinliklerin sosyal mesafe ve diğer tedbirler alınarak sürdürüleceğini anlatan Dündar, internetten sanal gezinti imkanı da sunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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