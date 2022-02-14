Zirvede gergin anlar! Ahmet Davutoğlu, "ittifak yerine koalisyon protokolü" ismini önerdi, liderler sıcak bakmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri önceki akşam bir araya gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın katıldığı 5 saat 30 dakikalık görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayınlandı.

28 ŞUBAT'TA AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Açıklamada liderler, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de açıklayacaklarını duyurdu. İşaret edilen tarihin Türkiye tarihinde post-modern darbe olarak tanımlanan 28 Şubat'ın yıl dönümünde olması yeni tartışmaları başlattı. Bir kesim bunu bir ima olarak görmeyi tercih ederken, diğer kesim ise helalleşme çağrısının bir başka adımı olarak tanımladı.

YENİ SİSTEME İLİŞKİN GÖRÜŞTÜLER

Cumhuriyet'in haberine göre genel başkanların toplantıda öncelikli konusunu güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması oluşturdu. Genel başkanlar, kurmayları tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını 28 Şubat'ta, hep birlikte kamuoyuna deklare etme kararı aldı. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının 2023 seçimlerini kazanması halinde nasıl güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceğine yönelik stratejiler de belirlendi.

DAVUTOĞLU'NUN İSİM ÖNERİSİNE SICAK BAKMADILAR

Toplantıda, genel başkanların, "Türkiye'yi bu kutuplaşma girdabından çıkartacağız. Bunun için de güven veren bir sistem, bir hukuk devleti inşa edeceğiz" görüşünde mutabık kaldığının altı çizilirken, genel başkanlar, 2023 seçimleri öncesinde ekonomi, hukuk, dış politika ve eğitim gibi önemli alanlarda da birlikte çalışma yürütülmesi kararı aldı.

"İttifak yerine koalisyon protokolü istediği" belirtilen Ahmet Davutoğlu'nun da diğer parti liderlerinin sıcak bakmaması nedeniyle bu isteğinden vazgeçtiği öğrenildi.