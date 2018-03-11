Zirve Dağcılık Kulübü'nden Öğrencilere Destek

Zirve Dağcılık Gaziantep Kulübü üyeleri, Malatya'nın Darende ilçesinde Şehit Ali Gökçe İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kırtasiye, kitap ve spor malzemesi yardımında bulundu.

İlçenin Yeşiltaş Mahallesi'nde bulunan okula 700 kitap ile kırtasiye malzemesi yardımında bulunan kulüp üyeleri, ilkokul öğrencilerine de spor malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Kulüp üyeleri adına konuşan Gül Akbalaban, Gaziantep Zirve Dağcılık Kulübü olarak okula yeni yapılan kütüphaneye katkıda bulunmak, eksiklerin giderilmesi için katkıda bulunduklarını söyledi.

Gönüllü olarak burada miniklerin eğitimine destek olmak için bulunduklarını aktaran Akbalaban, "Ben ve arkadaşlarım burada öğrenci kardeşlerimin eğitimine katkı sunabilmek ve bir nebze olsun hayatlarına dokunabilmek için buradayız. Gaziantep'te kitap etkinliğini başlattığımızda bazı firmalar Oba Makarna ve Şölen Çikolata destek vererek miniklerimize çeşitli hediyeler gönderdi. Yine çeşitli firmalar spor malzemesi gönderdi. Biz okulumuzla sürekli diyalog içerisinde olup ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kurduğumuz gönül bağını ilerleyen zamanlarda öğrencilerimizi izinleri alınarak 2 gün Gaziantep'te ağırlayacağız. Burada bize yardım ve destek olarak Darende Kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince de Selçuklu ve Osmanlı da, dünyaya yön verdiğimiz zamanların eğitim ve bilime en fazla yatırım yaptığımız zamanlar olduğunu söyledi.

Okumanın önemine değinen Zengince, "Bulunduğumuz coğrafyada köklü medeniyetimizi yarınlara taşıyacaksak bunu ancak okuyarak yapacağız. Eğitime ve bilime önem vererek yapacağız. Ben bu vesileyle Zirve Dağcılık Kulübü üyelerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul müdürü Mehmet Çelebi ise yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.