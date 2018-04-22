Zirai Dona Karşı 3 Bin Pet Şişeyle Sera Kurdu

Yozgat'ta gece hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düşmesiyle yaşanan don meyve ağaçlarına zarar verirken, çiftçi Hacı Ömer Kılıç hurdacıdan topladığı 3 bin pet şişe ile kurduğu serasında sebzelerini dona karşı koruyor.

Yozgat'ın Başıbüyüklü köyü'de çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, don olayına karşı tarlasına 3 bin adet pet şişe ile kurduğu serasıyla ürünlerinin zarar görmesini engelledi. Kılıç, ilde geceleri sıcaklıkların eksi 2 dereceye kadar düşmesiyle oluşan dondan sebzelerini bu yöntemle korudu.

Pet şişelerle kurduğu seranın faydasını gördüğünü söyleyen Kılıç, bu yöntemi diğer çiftçilere de önerdi. Kılıç, "Domateslerde, fasulyelerde ve salatalıklarda sadece ana yaprakların uç kısımlarında bir kavrulma oldu ama gövde bölgesinde hiçbir sorun yok. Kurduğum yöntem işime yaradı. Zaten deneme amaçlı yapmıştım. Planlarıma göre bir ay önce hasat yapmayı düşünüyorum" dedi.

Sebze ekimini bulduğu yöntemle yapmasa tüm ürünlerin soğuktan etkileneceğini söyleyen Kılıç, "Bu ekimi açık alanda serasız yapmış olsaydık ağaçların meyvelerinin yandığı gibi bunlar da yanacaktı. Emeklerimiz de boşa gidecekti. Bu yöntemi diğer çiftçilere de tavsiye ediyorum, olumlu sonuç aldım. Ceviz, elma, erik ve kiraz çiçeklerini soğuk yaktı. Ama sebzelerime bir şey olmadı" şeklinde konuştu. - YOZGAT